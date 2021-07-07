|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:05
Schmit написав:
Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.
Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.
А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1637
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:27
Hotab написав:
Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в
обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.
Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??
А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик??
Порохатий воєн знову приліз щоб його розмазали, мазохіст, чи що?
Так, перемолювали, поки Петро не отримав наказу здати Дебальцево. І тоді підрозділ який базувався в Логвиново і утримував дебальцівське угрупування від оточення отримує наказ полишити село і через годину його займають російські війська, при чому це відбувається вночі. В результаті десятки військових які продовжували користуватися цією дорогою були вбиті та потрапили в полон. І потім дивним чином не знайшлося достатньо військ, щоб вибити росіян з Логвиново, хоча в самому Дебальцево було кілька тисяч, але вони наказу атакувати Логвиново не отримали. А потім Петро об`являє припинення вогню, коли навпаки треба було задіяти всі сили для деблокади.
І не відійшли війська з Дебальцева як пише цей порохатий воєн, а потай від українського Генштабу пробивалися як могли, залишивши там купу техніки та боєприпасів.
Це явна державна зрада, тут нічого навіть обговорювати.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1637
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|