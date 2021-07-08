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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7363736473657366 Додано: Чет 08 лип, 2021 17:05 Schmit написав: Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).

Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.

Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.

Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.

А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда. Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда. unicdima

Повідомлень: 1638 З нами з: 10.06.19 Подякував: 63 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 18:09 Hotab написав: Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в

обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.

Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??



А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик?? Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , вобороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик??

Порохатий воєн знову приліз щоб його розмазали, мазохіст, чи що?

Так, перемолювали, поки Петро не отримав наказу здати Дебальцево. І тоді підрозділ який базувався в Логвиново і утримував дебальцівське угрупування від оточення отримує наказ полишити село і через годину його займають російські війська, при чому це відбувається вночі. В результаті десятки військових які продовжували користуватися цією дорогою були вбиті та потрапили в полон. І потім дивним чином не знайшлося достатньо військ, щоб вибити росіян з Логвиново, хоча в самому Дебальцево було кілька тисяч, але вони наказу атакувати Логвиново не отримали. А потім Петро об`являє припинення вогню, коли навпаки треба було задіяти всі сили для деблокади.

І не відійшли війська з Дебальцева як пише цей порохатий воєн, а потай від українського Генштабу пробивалися як могли, залишивши там купу техніки та боєприпасів.

Це явна державна зрада, тут нічого навіть обговорювати. Порохатий воєн знову приліз щоб його розмазали, мазохіст, чи що?Так, перемолювали, поки Петро не отримав наказу здати Дебальцево. І тоді підрозділ який базувався в Логвиново і утримував дебальцівське угрупування від оточення отримує наказ полишити село і через годину його займають російські війська, при чому це відбувається вночі. В результаті десятки військових які продовжували користуватися цією дорогою були вбиті та потрапили в полон. І потім дивним чином не знайшлося достатньо військ, щоб вибити росіян з Логвиново, хоча в самому Дебальцево було кілька тисяч, але вони наказу атакувати Логвиново не отримали. А потім Петро об`являє припинення вогню, коли навпаки треба було задіяти всі сили для деблокади.І не відійшли війська з Дебальцева як пише цей порохатий воєн, а потай від українського Генштабу пробивалися як могли, залишивши там купу техніки та боєприпасів.Це явна державна зрада, тут нічого навіть обговорювати. unicdima

Повідомлень: 1638 З нами з: 10.06.19 Подякував: 63 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 18:09 unicdima написав: Schmit написав: Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).

Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.

Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.

Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.

Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.

Повторюєшся. І не підтвердять, це не в їх правилах.

Але у спецслужб є свої, так би мовити "зливні бачки" (в позитивному значенні цього вислову), той же Белінгкет, через який вони розголошують правду, яку не можуть самі розголосити напряму. От і почекаємо до виходу фільму, думаю, більше переносів не буде. А "брешеш" - властивість всієї зеленої влади, які ще зовсім недавно нахабно переконували усіх, що така спецоперація взагалі неможлива.

unicdima написав: А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда. А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда.

Зрозуміло, що бояться. Бурба спробував і де він тепер? Але прийде час, буде нормальна слідча комісія і там все підтвердиться. А зараз мені достатньо свідчень 5-го, який все підтвердив. Повторюєшся. І не підтвердять, це не в їх правилах.Але у спецслужб є свої, так би мовити "зливні бачки" (в позитивному значенні цього вислову), той же Белінгкет, через який вони розголошують правду, яку не можуть самі розголосити напряму. От і почекаємо до виходу фільму, думаю, більше переносів не буде. А "брешеш" - властивість всієї зеленої влади, які ще зовсім недавно нахабно переконували усіх, що така спецоперація взагалі неможлива.Зрозуміло, що бояться. Бурба спробував і де він тепер? Але прийде час, буде нормальна слідча комісія і там все підтвердиться. А зараз мені достатньо свідчень 5-го, який все підтвердив. Schmit

Повідомлень: 2258 З нами з: 08.09.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 18:16 Schmit написав: Зрозуміло, що бояться. Бурба спробував і де він тепер? Але прийде час, буде нормальна слідча комісія і там все підтвердиться. А зараз мені достатньо свідчень 5-го, який все підтвердив. Зрозуміло, що бояться. Бурба спробував і де він тепер? Але прийде час, буде нормальна слідча комісія і там все підтвердиться. А зараз мені достатньо свідчень 5-го, який все підтвердив.

Бурба ніколи не підтверджував наявність спецоперації, це лише домисли Бутусова. Бурба ніколи не підтверджував наявність спецоперації, це лише домисли Бутусова. unicdima

Повідомлень: 1638 З нами з: 10.06.19 Подякував: 63 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 19:55 Злые языки поговаривают, что Нафтогаз хочет отказаться от Прозорро в своей закупочной деятельности. pesikot, внимание, я это осуждаю. Повторяю по слогам: о-су-жда-ю zРадио

Повідомлень: 10444 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2276 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7363736473657366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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