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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:05
Schmit написав:
Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.
Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.
А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:09
Hotab написав:
Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в
обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.
Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??
А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик??
Порохатий воєн знову приліз щоб його розмазали, мазохіст, чи що?
Так, перемолювали, поки Петро не отримав наказу здати Дебальцево. І тоді підрозділ який базувався в Логвиново і утримував дебальцівське угрупування від оточення отримує наказ полишити село і через годину його займають російські війська, при чому це відбувається вночі. В результаті десятки військових які продовжували користуватися цією дорогою були вбиті та потрапили в полон. І потім дивним чином не знайшлося достатньо військ, щоб вибити росіян з Логвиново, хоча в самому Дебальцево було кілька тисяч, але вони наказу атакувати Логвиново не отримали. А потім Петро об`являє припинення вогню, коли навпаки треба було задіяти всі сили для деблокади.
І не відійшли війська з Дебальцева як пише цей порохатий воєн, а потай від українського Генштабу пробивалися як могли, залишивши там купу техніки та боєприпасів.
Це явна державна зрада, тут нічого навіть обговорювати.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:09
unicdima написав: Schmit написав:
Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.
Знову брешеш, ні одна спецслужба не підтверджувала участь у операції, а спецслужби США та Турції в принципі не стали б проводити спільну спецоперацію через конфлікт між ними, тим більше в інтересах третьої країни.
Повторюєшся. І не підтвердять, це не в їх правилах.
Але у спецслужб є свої, так би мовити "зливні бачки" (в позитивному значенні цього вислову), той же Белінгкет, через який вони розголошують правду, яку не можуть самі розголосити напряму. От і почекаємо до виходу фільму, думаю, більше переносів не буде. А "брешеш" - властивість всієї зеленої влади, які ще зовсім недавно нахабно переконували усіх, що така спецоперація взагалі неможлива.
unicdima написав:
А в наших спецслужбах ні один керівник не взяв би на себе таку відповідальність, тому ні один діючий співробітник і не підтверджує спецоперацію в тому вигляді як нам подає фсбешно-бутусівська пропаганда.
Зрозуміло, що бояться. Бурба спробував і де він тепер? Але прийде час, буде нормальна слідча комісія і там все підтвердиться. А зараз мені достатньо свідчень 5-го, який все підтвердив.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:16
Schmit написав:
Зрозуміло, що бояться. Бурба спробував і де він тепер? Але прийде час, буде нормальна слідча комісія і там все підтвердиться. А зараз мені достатньо свідчень 5-го, який все підтвердив.
Бурба ніколи не підтверджував наявність спецоперації, це лише домисли Бутусова.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 19:55
Злые языки поговаривают, что Нафтогаз хочет отказаться от Прозорро в своей закупочной деятельности. pesikot, внимание, я это осуждаю. Повторяю по слогам: о-су-жда-ю
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Додано: Чет 08 лип, 2021 23:21
Американські експерти застерігають Київ від зближення з Пекіном — на їхній погляд, це потенційно може зашкодити відносинам України та США.
Допомагайте Україні як Ізраїлю по 3.5 млрд дол щорічно і ф-35 і зближення не буде
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 01:12
Schmit написав: Tegularius написав: pesikot написав:
Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была
Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия.
Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Не знаю насчет США, насчет Турции большие сомнения.
У Турции хорошие отношения с Россией. Такая операция наверняка была бы чревата их резким ухудшением. Зачем им это, в свете Южного потока, поставок С-400, постройки россиянами первой турецкой АЭС и пр.?
Скорее наоборот, принудительная посадка турецкого самолета за спиной у Турции, подвергание риску турецких граждан на его борту могло бы вызвать возмущение и как следствие - резкое ухудшение турецко-украинских отношений.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 01:17
Снова напишу о футболе
В среду играли между собой в полуфинале "обидчики" Украины и России - Англия и Дания.
Заметил, что украинцы почти все болели за Данию, а русские за Англию. То есть - против своих обидчиков. Хотя логичнее было бы наоборот. Вот к примеру, если Англия выиграет чемпионат, можно говорить - вот, мы проиграли чемпиону, и не так обидно вроде.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 07:35
Ukrainian написав:
Американські експерти застерігають Київ від зближення з Пекіном — на їхній погляд, це потенційно може зашкодити відносинам України та США.
Допомагайте Україні як Ізраїлю по 3.5 млрд дол щорічно і ф-35 і зближення не буде
Допомагали б, якби точно знали, що ці мільярди не розкрадуть, але вони добре бачать, що відбувається сьогодні з реформами, з тим же крадівництвом...
Китайці ж готові давати кредити, бо будувати будуть їх фірми і крадівництво їх не лякає, заберуть потім борг землею.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 09 лип, 2021 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:16
Tegularius написав:
У Турции хорошие отношения с Россией.
Дуже сумнівне твердження. В них "отношения" диктатури з диктатурою. Вони хороші коли інтереси співпадають, коли інтереси не співпадають - вони заядлі вороги.
Те саме Росія і Китай.
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