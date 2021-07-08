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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:04
Tegularius написав:
Снова напишу о футболе
В среду играли между собой в полуфинале "обидчики" Украины и России - Англия и Дания.
Заметил, что украинцы почти все болели за Данию, а русские за Англию. То есть - против своих обидчиков. Хотя логичнее было бы наоборот. Вот к примеру, если Англия выиграет чемпионат, можно говорить - вот, мы проиграли чемпиону, и не так обидно вроде.
Я болел за Англию, потому что всегда болею против Италии
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15
yanyura написав: detroytred написав:
Для цього, як мінімум, треба відстоювати свою позицію, показувати, роз'яснювати, впевнювати.
Предлагаю вспомнить действия "пророссийского" "красного директора" в подобной ситуации.
Путин-2003 - это еще не бесноватый-2021.
После 2008 года, когда "запад" наложил в штаны после мюнхенской речи и грузинского конфликта, ситуация сильно изменилась.
Да и наша армия не успела разложиться, а российская - восстановиться.
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