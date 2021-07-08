Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Снова напишу о футболе В среду играли между собой в полуфинале "обидчики" Украины и России - Англия и Дания. Заметил, что украинцы почти все болели за Данию, а русские за Англию. То есть - против своих обидчиков. Хотя логичнее было бы наоборот. Вот к примеру, если Англия выиграет чемпионат, можно говорить - вот, мы проиграли чемпиону, и не так обидно вроде.
Я болел за Англию, потому что всегда болею против Италии
detroytred написав:Для цього, як мінімум, треба відстоювати свою позицію, показувати, роз'яснювати, впевнювати.
Предлагаю вспомнить действия "пророссийского" "красного директора" в подобной ситуации.
Путин-2003 - это еще не бесноватый-2021. После 2008 года, когда "запад" наложил в штаны после мюнхенской речи и грузинского конфликта, ситуация сильно изменилась. Да и наша армия не успела разложиться, а российская - восстановиться.
Нардеп Юрченко, который совершил ДТП, сдал тест на наркотики. Вопросы были несложные.
Оказалось, что он был под влиянием MDMA. В протоколе медосвидетельствования указано, что он пребывал за рулем в состоянии наркотического опьянения. А внизу, скорей всего, сам Юрченко написал: "Вещество не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое". А что, звучит правдоподобно.