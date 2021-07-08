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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7364736573667367
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:04

  Tegularius написав:Снова напишу о футболе :) В среду играли между собой в полуфинале "обидчики" Украины и России - Англия и Дания.
Заметил, что украинцы почти все болели за Данию, а русские за Англию. То есть - против своих обидчиков. Хотя логичнее было бы наоборот. Вот к примеру, если Англия выиграет чемпионат, можно говорить - вот, мы проиграли чемпиону, и не так обидно вроде.

Я болел за Англию, потому что всегда болею против Италии 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15

  yanyura написав:
  detroytred написав:Для цього, як мінімум, треба відстоювати свою позицію, показувати, роз'яснювати, впевнювати.
Предлагаю вспомнить действия "пророссийского" "красного директора" в подобной ситуации.

Путин-2003 - это еще не бесноватый-2021.
После 2008 года, когда "запад" наложил в штаны после мюнхенской речи и грузинского конфликта, ситуация сильно изменилась.
Да и наша армия не успела разложиться, а российская - восстановиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:03

Проорал с идеи "слуг" сделать "укркомнадзор" )))
Советую первым делом блокировать телеграм ;)

Да уж, "Украина - не Россия" (нет)

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Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 09 лип, 2021 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:05

Третий, пошёл!

Нардеп Юрченко, который совершил ДТП, сдал тест на наркотики. Вопросы были несложные.

Оказалось, что он был под влиянием MDMA. В протоколе медосвидетельствования указано, что он пребывал за рулем в состоянии наркотического опьянения. А внизу, скорей всего, сам Юрченко написал: "Вещество не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое". А что, звучит правдоподобно.

ФОТО тестов и т.д.:

https://t.me/perepichka_news/17954
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:11

А тут запрещено обсуждать как подопечные Рюкзакяна помогают рейдерам красть урожай с полей, и отжимать квартиры?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:34

Пожалели денег на "майдан"?

На Гаити, где убили на днях президента, события приобретают жёсткий оборот.

Среди задержанных из группы киллеров двое граждан США.

Кроме того, оставшиеся в живых убийцы прятались в посольстве Тайваня (фактически подконтрольный американцам остров).

Подробнее читайте в статье журналиста Александры Харченко.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:47

  zРадио написав:Злые языки поговаривают, что Нафтогаз хочет отказаться от Прозорро в своей закупочной деятельности. pesikot, внимание, я это осуждаю. Повторяю по слогам: о-су-жда-ю

Молодец. Не искренне говоришь, а с под...колкой. Ну то таке :)

Теперь посчитаем, сколько раз и в течении какого периода времени, ты об этом повторишь.
Как повторял о миллионых бонусах Коболева
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:07

  pesikot написав:
  zРадио написав:Злые языки поговаривают, что Нафтогаз хочет отказаться от Прозорро в своей закупочной деятельности. pesikot, внимание, я это осуждаю. Повторяю по слогам: о-су-жда-ю

Молодец. Не искренне говоришь, а с под...колкой. Ну то таке :)

Теперь посчитаем, сколько раз и в течении какого периода времени, ты об этом повторишь.
Как повторял о миллионых бонусах Коболева


Мне просто осточертела политика и политики. А ты уже теорию заговора против Порошенко примеряешь )
zРадио
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  #<1 ... 7364736573667367
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