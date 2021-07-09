Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:37

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один украинский военный получил пулевое ранение

Военный 32-го реактивного артиллерийского полка ВМС ВСУ Кирилл Бурда заявил об избиении и вымогательстве денег за отказ сливать топливо из военной техники

Меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн избрали для одного из бывших начальников Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривень

Печерский суд продлил на два месяца круглосуточный домашний арест лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене – меру пресечения оставили в силе до 7 сентября

«$40 млрд … Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это неоодобслживание украинских больниц и школ, а также взятки», — отметил Блинкен

Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині національний). Працював кореспондентом на телеканалах «Перший національний» (2007—2011) та «Euronews» (2011—2017), телеведучим телеканалів «Україна» та «Україна 24» (2018—2021)[1].

25 серпня 2011 року «Телекритика» опублікувала критичний матеріал про українську службу Euronews, заявивши про тенденційне редагування новин на користь Віктора Януковича.[9]



30 серпня 2011 року Український тиждень помістив новий критичний матеріал під назвою «Український Євролайз», тобто «Українська Євробрехня», в якій ідеться про тенденційність новин української служби насамперед 24 серпня 2011 року та звернення у зв'язку з цим депутатів БЮТ до керівництва каналу, а також наводяться аргументи керівника української служби Фіделя Павленка на свій захист.[10]



15 листопада 2012 року видання «Телекритика» повідомило про можливе припинення мовлення україномовної служби через заборгованість зі сторони України.[11]



З 2015 року ліцензія на українську версію міжнародного телеканалу Euronews належить медіагрупі Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна.



Восени 2016 року стало відомо, що українська служба Euronews буде закрита через проблеми з фінансуванням, а її журналісти звільнені. У грудні 2016 року на Euronews пройшов 24-годинний страйк із закликом зберегти українську редакцію.



21 травня 2017 року українська редакція припинила існування, в ефірі українських кабельних мереж її замінила російська[12][13].

Об этом пишет Forbes в материале о ходе дела о рефинансировании «ВиЭйБи банка», фигурантами которого являются бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук и бизнесмен Олег Бахматюк. Досудебное следствие завершено, и дело передано в Высший антикоррупционный суд. «Детективы не раскопали ничего нового, - утверждает один из фигурантов дела на правах анонимности. - Взяли те же документы, с которым работали с 2016 года, и раздали новые подозрения»

Между тем, 8 июля делегация талибов приехала на консультации в Москву, хотя в России их организация считается террористической с 2003 года. С ними встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану

Шанс на улучшение все же есть, в июне компания "Укргазвыдобування" сумела сократить негативную динамику

Ітогі подвєдьом. 2021-07-09Жарко, во всех смыслахВоюющая страна ? нее, не слышалиА потом вылезет какой-нитьи будет рассказывать, так ведь приказа не было воевать. И не проследили, чтобы последний Вася этот приказ выполнил.А чем воевать, когда топливо слито и продано на местах ?это не интересноЛично для этого поца рассказываю, что было до 2014 годаЖаль, что на примерах 2021 годаТем, кто производил катера для ВСУ - содержание под стражей и более 400 лямов залогаДля тех, кого обвиняют в госизмене - просто домашний арестСобственно, приоритеты понятныМнимая борьба с Медведчуком, мнимая борьба с олигархамиА при ком 40 ярдов зелени теряется из-за коррупции ?При Порошенко ? Нет, при ЗеленскомИ почему молчат анти-карубционерыГде они все ? Молчат, почему-тоПресс-секретарь работал на россиян и на Ахметова"Проверенный" кадр"Борьба" с олигархами, чё уж там. В очередной разЯ ранее писал, что австрияки не стали бы назначать Писарука на должность Преда, если бы он в чём-то был виноватВот и подтверждение.Никто не будет назначать Предом того, кого обвиняют в нецелевом использовании средстаТакая запрещённая террористическая организация, что с ней в РФ постоянно устраивают встречи на самом высшем уровнеписал, что предыдущее руководство НафтоГаза уволили, что не могли нарастить собственную добычу.Уволили, эти также не смогли нараститьЗачем было менять ?