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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7364736573667367
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:04

  Tegularius написав:Снова напишу о футболе :) В среду играли между собой в полуфинале "обидчики" Украины и России - Англия и Дания.
Заметил, что украинцы почти все болели за Данию, а русские за Англию. То есть - против своих обидчиков. Хотя логичнее было бы наоборот. Вот к примеру, если Англия выиграет чемпионат, можно говорить - вот, мы проиграли чемпиону, и не так обидно вроде.

Я болел за Англию, потому что всегда болею против Италии 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 13:15

  yanyura написав:
  detroytred написав:Для цього, як мінімум, треба відстоювати свою позицію, показувати, роз'яснювати, впевнювати.
Предлагаю вспомнить действия "пророссийского" "красного директора" в подобной ситуации.

Путин-2003 - это еще не бесноватый-2021.
После 2008 года, когда "запад" наложил в штаны после мюнхенской речи и грузинского конфликта, ситуация сильно изменилась.
Да и наша армия не успела разложиться, а российская - восстановиться.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:03

Проорал с идеи "слуг" сделать "укркомнадзор" )))
Советую первым делом блокировать телеграм ;)

Да уж, "Украина - не Россия" (нет)

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Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 09 лип, 2021 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:05

Третий, пошёл!

Нардеп Юрченко, который совершил ДТП, сдал тест на наркотики. Вопросы были несложные.

Оказалось, что он был под влиянием MDMA. В протоколе медосвидетельствования указано, что он пребывал за рулем в состоянии наркотического опьянения. А внизу, скорей всего, сам Юрченко написал: "Вещество не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое". А что, звучит правдоподобно.

ФОТО тестов и т.д.:

https://t.me/perepichka_news/17954
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:47

  zРадио написав:Злые языки поговаривают, что Нафтогаз хочет отказаться от Прозорро в своей закупочной деятельности. pesikot, внимание, я это осуждаю. Повторяю по слогам: о-су-жда-ю

Молодец. Не искренне говоришь, а с под...колкой. Ну то таке :)

Теперь посчитаем, сколько раз и в течении какого периода времени, ты об этом повторишь.
Как повторял о миллионых бонусах Коболева
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:07

  pesikot написав:
  zРадио написав:Злые языки поговаривают, что Нафтогаз хочет отказаться от Прозорро в своей закупочной деятельности. pesikot, внимание, я это осуждаю. Повторяю по слогам: о-су-жда-ю

Молодец. Не искренне говоришь, а с под...колкой. Ну то таке :)

Теперь посчитаем, сколько раз и в течении какого периода времени, ты об этом повторишь.
Как повторял о миллионых бонусах Коболева


Мне просто осточертела политика и политики. А ты уже теорию заговора против Порошенко примеряешь )
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:37

Ітогі подвєдьом. 2021-07-09

Ітогі подвєдьом. 2021-07-09
Жарко, во всех смыслах

1) Боевики резко увеличили обстрелы на Донбассе: один боец погиб, еще один – ранен
В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один украинский военный получил пулевое ранение

2) Украинский военный заявил о незаконных приказах командования и избиениях
Военный 32-го реактивного артиллерийского полка ВМС ВСУ Кирилл Бурда заявил об избиении и вымогательстве денег за отказ сливать топливо из военной техники

Воюющая страна ? нее, не слышали
А потом вылезет какой-нить detroyted и будет рассказывать, так ведь приказа не было воевать. И не проследили, чтобы последний Вася этот приказ выполнил.

А чем воевать, когда топливо слито и продано на местах ? detroyted это не интересно

Лично для этого поца рассказываю, что было до 2014 года
Жаль, что на примерах 2021 года

3) Дело Кузни на Рыбальском. Суд арестовал третьего подозреваемого с залогом в 475 млн
Меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн грн избрали для одного из бывших начальников Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны

Суд арестовал главу правления Кузни на Рыбальском
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривень

Тем, кто производил катера для ВСУ - содержание под стражей и более 400 лямов залога

Медведчука оставили сидеть дома до 7 сентября
Печерский суд продлил на два месяца круглосуточный домашний арест лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене – меру пресечения оставили в силе до 7 сентября

Для тех, кого обвиняют в госизмене - просто домашний арест

Собственно, приоритеты понятны
Мнимая борьба с Медведчуком, мнимая борьба с олигархами

4) Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции — Блинкен
«$40 млрд … Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это неоодобслживание украинских больниц и школ, а также взятки», — отметил Блинкен

А при ком 40 ярдов зелени теряется из-за коррупции ?
При Порошенко ? Нет, при Зеленском

И почему молчат анти-карубционеры
Где они все ? Молчат, почему-то :)

5) Ведущий Сергей Никифоров стал спикером президента – Зеленский подписал указ
Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині національний). Працював кореспондентом на телеканалах «Перший національний» (2007—2011) та «Euronews» (2011—2017), телеведучим телеканалів «Україна» та «Україна 24» (2018—2021)[1].

Euronews
25 серпня 2011 року «Телекритика» опублікувала критичний матеріал про українську службу Euronews, заявивши про тенденційне редагування новин на користь Віктора Януковича.[9]

30 серпня 2011 року Український тиждень помістив новий критичний матеріал під назвою «Український Євролайз», тобто «Українська Євробрехня», в якій ідеться про тенденційність новин української служби насамперед 24 серпня 2011 року та звернення у зв'язку з цим депутатів БЮТ до керівництва каналу, а також наводяться аргументи керівника української служби Фіделя Павленка на свій захист.[10]

15 листопада 2012 року видання «Телекритика» повідомило про можливе припинення мовлення україномовної служби через заборгованість зі сторони України.[11]

З 2015 року ліцензія на українську версію міжнародного телеканалу Euronews належить медіагрупі Inter Media Group Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна.

Восени 2016 року стало відомо, що українська служба Euronews буде закрита через проблеми з фінансуванням, а її журналісти звільнені. У грудні 2016 року на Euronews пройшов 24-годинний страйк із закликом зберегти українську редакцію.

21 травня 2017 року українська редакція припинила існування, в ефірі українських кабельних мереж її замінила російська[12][13].

Пресс-секретарь работал на россиян и на Ахметова
"Проверенный" кадр

"Борьба" с олигархами, чё уж там. В очередной раз

6) Почти за 2 года следствие НАБУ по делу ВиЭйБи банка не нашло ничего – СМИ
Об этом пишет Forbes в материале о ходе дела о рефинансировании «ВиЭйБи банка», фигурантами которого являются бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук и бизнесмен Олег Бахматюк. Досудебное следствие завершено, и дело передано в Высший антикоррупционный суд. «Детективы не раскопали ничего нового, - утверждает один из фигурантов дела на правах анонимности. - Взяли те же документы, с которым работали с 2016 года, и раздали новые подозрения»

Я ранее писал, что австрияки не стали бы назначать Писарука на должность Преда, если бы он в чём-то был виноват

Вот и подтверждение.
Никто не будет назначать Предом того, кого обвиняют в нецелевом использовании средста

7) Талибы заявили, что взяли 85% Афганистана – и поехали в Москву, хотя там они террористы
Между тем, 8 июля делегация талибов приехала на консультации в Москву, хотя в России их организация считается террористической с 2003 года. С ними встретился спецпредставитель президента РФ по Афганистану

Такая запрещённая террористическая организация, что с ней в РФ постоянно устраивают встречи на самом высшем уровне

8) Добыча газа в Украине продолжает падать, вопреки планам правительства по его наращиванию
Шанс на улучшение все же есть, в июне компания "Укргазвыдобування" сумела сократить негативную динамику

zRadio писал, что предыдущее руководство НафтоГаза уволили, что не могли нарастить собственную добычу.
Уволили, эти также не смогли нарастить

Зачем было менять ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:00

  Tegularius написав:Снова напишу о футболе :) В среду играли между собой в полуфинале "обидчики" Украины и России - Англия и Дания.
Заметил, что украинцы почти все болели за Данию, а русские за Англию. То есть - против своих обидчиков. Хотя логичнее было бы наоборот. Вот к примеру, если Англия выиграет чемпионат, можно говорить - вот, мы проиграли чемпиону, и не так обидно вроде.


Англія і так відома перемогами команда, а Данія приклала великих зусиль, тому й мала симпатії.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:13

pesikot
ПОЦ - це ти сам.
Бо знов відсидівся і вистрибнув з якоюсь рефлексією на слово *приказ*.
Я он тільки що поясняв стосовно того, чому *наказ* стріляти був, але цього недостатньо.
Зрозумів, дурко, що наказ був...
О тільки не той.
А в стилі "просто перестати стріляти" - тобто *просто наказ стріляти".
Турчинов відчудив ще до ЗЕ.
Ти ж навіщо тулиш мене недоречно до випадку про злиття палива???
Аби прибрехати на адресу...

Як ти лихо періоди вказав - до 2014 і 2021.
Такі випадки були, є і будуть.
До чого ти *наказ* воювати тулиш-то?

Уяви, що за виконання наказу підлеглими теж відповідає вищезнаходжений командир...
Бо так не буває -- як щось позитивне, так це командир Петро організував-зробив; а як негативне, так це рядовий Вася накурочив.

Для тебе ПОЦа особисто дам приклад: як до ЗЕ всл зі зброєю на ротацію скинулися з кишень на цивільний автобус і поїхали (як колгоспники у колгоспі в поле на картоплю), так і зараз.
Якщо до тебе не дійде, ЩО!!! це означає, то і не треба.
А ти про якесь злиття частини! палива на продаж з техніки в лісі Одеської області. Да це дрібниця.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:39

pesikot
Да що несе цей Блінкен про корупцію))

Є більш авторитеті заяви:
1.
  andrijk777 написав:
  Kudrjavuy написав:Причина одна была есть и будет:
Коррупция
- Ну и соседи.

Сама корупція не є і ніколи не була великою проблемою для ведення бізнесу.


2.
budivelnik написав:
Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)
З державних чиновників
Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..
То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?
Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться

3. Ну і просто ХІТ від дописувача.
Який там Блінкен))

Сер 01 кві, 2020 19:49

unicdima написав:
Зацікавило таке питання, чому тут на форумі не обговорюється корупція в КМДА?
Будівельник:
Моя точка зору проста
1 Втрати від корупції - перебільшені в рази( а то й десятки разів)
2 Як не дивно це прозвучить .але вигодонабувачами від корупції є усі ...хто отримує якісь переваги ...
detroytred
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