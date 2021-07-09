Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:13

pesikot

ПОЦ - це ти сам.

Бо знов відсидівся і вистрибнув з якоюсь рефлексією на слово *приказ*.

Я он тільки що поясняв стосовно того, чому *наказ* стріляти був, але цього недостатньо.

Зрозумів, дурко, що наказ був...

О тільки не той.

А в стилі "просто перестати стріляти" - тобто *просто наказ стріляти".

Турчинов відчудив ще до ЗЕ.

Ти ж навіщо тулиш мене недоречно до випадку про злиття палива???

Аби прибрехати на адресу...



Як ти лихо періоди вказав - до 2014 і 2021.

Такі випадки були, є і будуть.

До чого ти *наказ* воювати тулиш-то?



Уяви, що за виконання наказу підлеглими теж відповідає вищезнаходжений командир...

Бо так не буває -- як щось позитивне, так це командир Петро організував-зробив; а як негативне, так це рядовий Вася накурочив.



Для тебе ПОЦа особисто дам приклад: як до ЗЕ всл зі зброєю на ротацію скинулися з кишень на цивільний автобус і поїхали (як колгоспники у колгоспі в поле на картоплю), так і зараз.

Якщо до тебе не дійде, ЩО!!! це означає, то і не треба.

А ти про якесь злиття частини! палива на продаж з техніки в лісі Одеської області. Да це дрібниця.