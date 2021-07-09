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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7365736673677368
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:47

Верховный суд постановил взыскать с УЗ долг в $66 миллионов или же 1,8 миллиардов гривен в пользу компании VR Global Partners, которая является классическим оффшором и принадлежит Рожковой, человеку Петра Порошенко.
VR Global Partners заявляют, что УЗ им в общей сумме якобы должна $250 миллионов.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:08

БОЄГОТОВНІСТЬ ЗСУ ВІДКОЧУЄТЬСЯ ДО КАТАСТРОФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 2014 РОКУ ЗАВДЯКИ ЧИННІЙ ВЛАДІ – ТЕТЕРУК
Завдання зеленої влади:
- розсваритись зі всіма союзниками;
- армію та спецслужби - назад у 2014 рік;
- після початку нової військової заварухи швиденько здатись та попідписувати все, що запропонують кремліни.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 11:32

Будівельник
1.
*Залишилось тепер визначити розмір цього достатку..
Я знаю , що 5% населення( приблизно 2 млн осіб) мають розмір достатку в 5-7 разів вищий ніж середньостатистичний працівник з зарплатою в 7000 грн/місяць на руки....
Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....
А за які заощадження?
Тому 2 млн успішних,поки що не мають часу/можливості думати про когось крім членів своєї сімї.Первинне накопичення капіталу в цієї групи ще йде. *

2.
* Я взагалі можу вже не вести бізнес - до смерті зароблене витратити не встигну,навіть якщо проживу до 100 років.*

___________________________________
В одному випадку аргументуєш, що рівень статків не дає впевнено дивитись в майбутнє.
В іншому навпаки.
Ну і твої витрати (стосовно того, що ти нещодавно так верещав в стилі -- я можу позволити собі..., а пенси голодранці навіть ікри не бачили):

*Я можу купити Мерседес , але їзжу на Хавалі( для мене в Хавала краще співвідношення ціна/якість) , при цьому я погоджуюсь що Мерседес краща по якості машина....
Я можу харчуватись кожного дня в ресторані.. але віддаю перевагу стравам від жінки...,
можу відвідувати всі премєрні спектаклі у Льові( і не тільки Львові)...але поки що мені достатньо і спілкування з такими невігласами як ти за компом
Так от на Хавал , домашню кухню , пару поїздок взимку на лижі( мені достатньо Карпат і Словаччини), пару виїздів в рік на море ( вілла на тиждень на сімю в Греції , на відстані до 100 м від моря - коштує 700-1500 Євро, апартаменти в Чорногорії -300Євро (не сезон, але є свої переваги -море чудове ,людей немає)...*
Эпидемия коронавируса в миремої+витрати&sid=b87ced56282b6011c7b7ff917a7d6e8a&start=21780

А ти ще встромив оці свої можливості згідно статків стосовно можливості оволодіння знаннями!
Розумієш, на скільки ж ти тупо викручуєш...

З.И.
Ну і на останок:
1. Вище жалієшся, що необхідно й далі накопичувати капітал (щоб спокійно дивитись у майбутнє).
2. Наголошуєш навіщо тобі заробляти ще 1 млн. грн.:
*Я Практично 30 років багато+важко+ефективно працював.
Заробив статки які не в стані витратити РОЗУМНО( в моєму розумінні - ЕФЕКТИВНО)
...
То навіщо мені в 55 років замість зайвої поїздки в гори або на море - додатково заробляти + ще 1 млн грн?*

Бачиш скільки на тобі отих трусів-хрестиків. Це тільки стосовно останнього.
Бо ти, що тобі схотілося, те й несеш. Або тупо прямо брешеш (починаючи з замполіта і закінчуючи на 6000 живеш, бобиль, гумова жінка), або співаєш художнім свистом, як вище.
detroytred
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  #<1 ... 7365736673677368
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