Додано: Суб 10 лип, 2021 18:00

Мова

На протязі періоду з 1930 по 1990 - радянський телевізор вбивав в голову населенню СРСР, що середньостатистичний українець це...такий собі пяничка клоун,трошки недалекий, куркулик...

Були винятки

Мазепа - розумний,але зрадник підданий анафемі

Бандера - фашист

Тому потрібно було

1 30років контрпропаганди від України

2 Введення обмежуючих російську мову засобів...

щоб такий собі військовий пенсіонер перейшов у спілкуванні на цих сторінках з російської на українську.

Він здурі думає що це його рішення

Я знаю ,що це проукраїнська пропаганда перебила просовкову...



Але крім мови - є ще одна річ,яку нашому совку вбили по самі мигдалки

Пролетарська ненависть до багатих

І хоча народна мудрість каже

Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний...

Але навіть ця мудрість не дає нашому совку зрозуміти чого він бідний...

Як може бути багатою людина ,яка вважає що всі багаті це

а - жуліки

б - багатство падає на голову саме коли правильні можновладці цього захочуть

Взагалі його фраза

Тупе заробляння грошей... - найкраще його і характеризує.

Так от для пролетарія....

Багатий це....... професія

Рівень статків це.....рівень кваліфікації в цій професії..

І хоча й у бідних своя гордість...але признаватись що вони життя просрали - вони не хочуть.

Тому

Сама наявність статків, яка дорівнює статкам 5% найуспішніших...говорить про те, що людина яка ці статки створила - є висококваліфікованою.



При чомує

багаті Співаки

багаті Лікарі

Багаті Художники

і саме те що вони багаті - говорить про те що вони найкваліфікованіші.

Так що сидіти з пенсією в 6000-8000 грн( без додаткових доходів) і критикувати людей в яких пенсія буде 2000-3000 ( і 20000-50000 грн/місяцьдодаткових доходів ) - може тільки повний...(назву знайди сам)