Завдання зеленої влади:
- розсваритись зі всіма союзниками;
- армію та спецслужби - назад у 2014 рік;
- після початку нової військової заварухи швиденько здатись та попідписувати все, що запропонують кремліни.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 лип, 2021 11:08
Завдання зеленої влади:
- розсваритись зі всіма союзниками;
- армію та спецслужби - назад у 2014 рік;
- після початку нової військової заварухи швиденько здатись та попідписувати все, що запропонують кремліни.
Додано: Суб 10 лип, 2021 11:32
Будівельник
1.
*Залишилось тепер визначити розмір цього достатку..
Я знаю , що 5% населення( приблизно 2 млн осіб) мають розмір достатку в 5-7 разів вищий ніж середньостатистичний працівник з зарплатою в 7000 грн/місяць на руки....
Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....
А за які заощадження?
Тому 2 млн успішних,поки що не мають часу/можливості думати про когось крім членів своєї сімї.Первинне накопичення капіталу в цієї групи ще йде. *
2.
* Я взагалі можу вже не вести бізнес - до смерті зароблене витратити не встигну,навіть якщо проживу до 100 років.*
___________________________________
В одному випадку аргументуєш, що рівень статків не дає впевнено дивитись в майбутнє.
В іншому навпаки.
Ну і твої витрати (стосовно того, що ти нещодавно так верещав в стилі -- я можу позволити собі..., а пенси голодранці навіть ікри не бачили):
*Я можу купити Мерседес , але їзжу на Хавалі( для мене в Хавала краще співвідношення ціна/якість) , при цьому я погоджуюсь що Мерседес краща по якості машина....
Я можу харчуватись кожного дня в ресторані.. але віддаю перевагу стравам від жінки...,
можу відвідувати всі премєрні спектаклі у Льові( і не тільки Львові)...але поки що мені достатньо і спілкування з такими невігласами як ти за компом
Так от на Хавал , домашню кухню , пару поїздок взимку на лижі( мені достатньо Карпат і Словаччини), пару виїздів в рік на море ( вілла на тиждень на сімю в Греції , на відстані до 100 м від моря - коштує 700-1500 Євро, апартаменти в Чорногорії -300Євро (не сезон, але є свої переваги -море чудове ,людей немає)...*
Эпидемия коронавируса в миремої+витрати&sid=b87ced56282b6011c7b7ff917a7d6e8a&start=21780
А ти ще встромив оці свої можливості згідно статків стосовно можливості оволодіння знаннями!
Розумієш, на скільки ж ти тупо викручуєш...
З.И.
Ну і на останок:
1. Вище жалієшся, що необхідно й далі накопичувати капітал (щоб спокійно дивитись у майбутнє).
2. Наголошуєш навіщо тобі заробляти ще 1 млн. грн.:
*Я Практично 30 років багато+важко+ефективно працював.
Заробив статки які не в стані витратити РОЗУМНО( в моєму розумінні - ЕФЕКТИВНО)
...
То навіщо мені в 55 років замість зайвої поїздки в гори або на море - додатково заробляти + ще 1 млн грн?*
Бачиш скільки на тобі отих трусів-хрестиків. Це тільки стосовно останнього.
Бо ти, що тобі схотілося, те й несеш. Або тупо прямо брешеш (починаючи з замполіта і закінчуючи на 6000 живеш, бобиль, гумова жінка), або співаєш художнім свистом, як вище.
Додано: Суб 10 лип, 2021 12:02
))
І під статтею з трьох два заголовки:
1. ДО ВМС УКРАЇНИ ПЕРЕДАЛИ ПЕРШІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ "НЕПТУН" – ФОТОГАЛЕРЕЯ
2. ПРОБИВАЄ БРОНЕПЛИТУ З 1500 М: ЗСУ ПРИЙНЯЛИ НА ОЗБРОЄННЯ ВЕЛИКОКАЛІБЕРНУ ГВИНТІВКУ "АЛІГАТОР
І там же:
НОВИЙ, ПОТУЖНИЙ ТА ШВИДКИЙ: НА ОДНОМУ З ПОЛІГОНІВ ВИПРОБУВАЛИ СИСТЕМУ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ "БУРЕВІЙ"
Додано: Суб 10 лип, 2021 12:16
Додано: Суб 10 лип, 2021 14:02
А що така поведінка когось в Україні ще дивує?
Додано: Суб 10 лип, 2021 14:08
Телефонна розмова Президента України П.О.Порошенка з Президентом РФ В.В.Путіним (30 квітня 2015 року)
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:00
Лекція№1 для пенсіонера з менталітетом совка
Мова
На протязі періоду з 1930 по 1990 - радянський телевізор вбивав в голову населенню СРСР, що середньостатистичний українець це...такий собі пяничка клоун,трошки недалекий, куркулик...
Були винятки
Мазепа - розумний,але зрадник підданий анафемі
Бандера - фашист
Тому потрібно було
1 30років контрпропаганди від України
2 Введення обмежуючих російську мову засобів...
щоб такий собі військовий пенсіонер перейшов у спілкуванні на цих сторінках з російської на українську.
Він здурі думає що це його рішення
Я знаю ,що це проукраїнська пропаганда перебила просовкову...
Але крім мови - є ще одна річ,яку нашому совку вбили по самі мигдалки
Пролетарська ненависть до багатих
І хоча народна мудрість каже
Чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний...
Але навіть ця мудрість не дає нашому совку зрозуміти чого він бідний...
Як може бути багатою людина ,яка вважає що всі багаті це
а - жуліки
б - багатство падає на голову саме коли правильні можновладці цього захочуть
Взагалі його фраза
Тупе заробляння грошей... - найкраще його і характеризує.
Так от для пролетарія....
Багатий це.......професія
Рівень статків це.....рівень кваліфікації в цій професії..
І хоча й у бідних своя гордість...але признаватись що вони життя просрали - вони не хочуть.
Тому
Сама наявність статків, яка дорівнює статкам 5% найуспішніших...говорить про те, що людина яка ці статки створила - є висококваліфікованою.
При чомує
багаті Співаки
багаті Лікарі
Багаті Художники
і саме те що вони багаті - говорить про те що вони найкваліфікованіші.
Так що сидіти з пенсією в 6000-8000 грн( без додаткових доходів) і критикувати людей в яких пенсія буде 2000-3000 ( і 20000-50000 грн/місяцьдодаткових доходів ) - може тільки повний...(назву знайди сам)
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:06
Лекція№2 для пенсіонера з менталітетом совка
Бальцерович - вчитель чи учень?
Отже
Як ми побачили з Лекції№1 , ті хто в першій хвилі,без спеціально створених умов, живучи при соціалістичних законах- створювали ринок...виявились висококваліфікованими працівниками, які обійшли 95% населення....
Але 5% - це мало, потрібно 30+%
І звідки їх узяти
Все просто
Потрібно взяти досвід практиків(тих 5% науспішніших) і на підставі цього досвіду - створити закони ,які б допомогли менш кваліфікованим почати бізнес+допомогли першим5% рушити далі...
Так от
В кожній країні-є своя специфіка.
Бальцерович обєднав досвід таких як я + додав теоретичні напрацювання-чим створилися умови для ведення бізнесу не тільки таким висококваліфікованим як перших 5%
Тобто -Бальцерович був учнем а не вчителем для нас
І вчителем для тих - хто після нас пішов по протореній нами дорозі.
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:16
Лекція№3 для пенсіонера з менталітетом совка
Первинне накопичення капіталу
Тут трошки цифр
Дикий капіталізм - +300% - це нормально, але ризик...
Капіталізм - +30% - ризик менший,конкуренція вища
Розвинутий капіталізм -+3%.....до облікової ставки - ризики практично нульові..але розмір капіталу-вау...
Отже
Спочатку,після розвалу совка ,треба було прийти до житла з 30-40 м2 на члена сімї( сочатку жили на 8 м2, потім орендували,потім купили)
Потім освіта дітей
Потім машина( спочатку пригнана волга ,потім Таврія(нова 3000 доларів), зараз автопарк вартістю в 70000 доларів (4 авто)
Потім бізнес(спочатку позичив під 10% в місяць...зараз нехай 0,2-0,3млн доларів)
Сьогодні -капіталізм, тому навіть 0,2млн на+30%в рік=5000 доларів в місяць , тобто 30% за оренду,70% тому хто буде з цим капіталом працювати.....
Але за пару років,ми прийдемо до розвинутого капіталізму з його 3% річних..
І куди мені тоді засунути своїх 0,3 млн?
Починати вчитись жити як військовий пенсіонер?
Тому хочу я цього чи ні( а тим більше мої діти) але капітал треба збільшити як мінімум в 3-5 разів, щоб з упевненістю дивитись в майбутнє.
І таких як я - 2 млн
Ще 5 млн - з допомогою порад Бальцеровичів - почнуть..
Але поки ці 7 млн не будуть мати хоча б по 0,2 млн в середньому - доти говорити про закінчення періоду первинного накопичення - передчасно.
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:52
«хрен с ней» означає «хрен с ней». Напевно треба підучити російську мову для розуміння.
Ні, це не державна зрада. Якби таке вважали зрадою то фінський президент в 1940 був би посаджений в тюрму. Але щось я такого не пригадую. Навіть суду над ним не було чомусь...
Або свіжий приклад - Вірменія. Пашинян і дальше виконує обов'язки прем'єра і чомусь зраду йому не пред'являють.
|