Додано: Суб 10 лип, 2021 19:22

Блінкен і Корупція

Для поверххапайків притаманне примітивний розгляд питання по спрощеному плгоритму

а - почув слово

б - забив в гугль

в - почитав парочку статей

г - вибрав ту що найбільше сподобалась і

...вперед махати шашками...

Давайте розглянемо це трошки складніше,використовуючи старе як світ правило

Шукай кому вигідно

Так от

Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..

Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..

А от як це стосується простого населення

Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)

Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його

Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив

Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету



І це все корупція...

Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...

Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)

Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?



Тому

Корупція - це зло..

Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України)