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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7366736773687369
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:07

Re: Політичні дискусії

Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:22

Лекція№4 для пенсіонера з менталітетом совка

Блінкен і Корупція
Для поверххапайків притаманне примітивний розгляд питання по спрощеному плгоритму
а - почув слово
б - забив в гугль
в - почитав парочку статей
г - вибрав ту що найбільше сподобалась і
...вперед махати шашками...
Давайте розглянемо це трошки складніше,використовуючи старе як світ правило
Шукай кому вигідно
Так от
Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..
Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..
А от як це стосується простого населення
Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)
Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його
Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив
Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету

І це все корупція...
Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...
Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)
Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?

Тому
Корупція - це зло..
Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України)
budivelnik
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  #<1 ... 7366736773687369
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