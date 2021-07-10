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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:07
Re: Політичні дискусії
Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с)
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:22
Лекція№4 для пенсіонера з менталітетом совка
Блінкен і Корупція
Для поверххапайків притаманне примітивний розгляд питання по спрощеному плгоритму
а - почув слово
б - забив в гугль
в - почитав парочку статей
г - вибрав ту що найбільше сподобалась і
...вперед махати шашками...
Давайте розглянемо це трошки складніше,використовуючи старе як світ правило
Шукай кому вигідно
Так от
Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..
Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..
А от як це стосується простого населення
Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)
Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його
Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив
Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету
І це все корупція...
Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...
Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)
Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?
Тому
Корупція - це зло..
Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України)
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:30
Брєд якийсь.
Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі.
ФОПи не платять податків... Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.
Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування.
І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки!
Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС".
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