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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7366736773687369 Додано: Суб 10 лип, 2021 19:07 Re: Політичні дискусії Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с) Yuri_61 Повідомлень: 2246 З нами з: 30.09.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 19:22 Лекція№4 для пенсіонера з менталітетом совка Блінкен і Корупція

Для поверххапайків притаманне примітивний розгляд питання по спрощеному плгоритму

а - почув слово

б - забив в гугль

в - почитав парочку статей

г - вибрав ту що найбільше сподобалась і

...вперед махати шашками...

Давайте розглянемо це трошки складніше,використовуючи старе як світ правило

Шукай кому вигідно

Так от

Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..

Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..

А от як це стосується простого населення

Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)

Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його

Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив

Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету



І це все корупція...

Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...

Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)

Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?



Тому

Корупція - це зло..

Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України) budivelnik

Повідомлень: 24610 З нами з: 15.01.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 2638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 20:30 budivelnik написав: Так от

Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..

Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..

А от як це стосується простого населення

Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)

Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його

Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив

Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету



І це все корупція...

Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...

Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)

Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?



Тому

Корупція - це зло..

Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України) Так отДля Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..А от як це стосується простого населенняВізьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це йогоЯсно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втративЯсно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до БюджетуІ це все корупція...Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?ТомуКорупція - це зло..Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України)

Брєд якийсь.

Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі.

ФОПи не платять податків... Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.

Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування.

І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки!

Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС". Брєд якийсь.Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі.ФОПи не платять податків...Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування.І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки!Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС". andrijk777

Повідомлень: 3145 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7366736773687369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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