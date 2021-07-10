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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7366736773687369 Додано: Суб 10 лип, 2021 19:07 Re: Політичні дискусії Белка питается орешками, депутаты – деньгами народа (с) Yuri_61 Повідомлень: 2246 З нами з: 30.09.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 386 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 19:22 Лекція№4 для пенсіонера з менталітетом совка Блінкен і Корупція

Для поверххапайків притаманне примітивний розгляд питання по спрощеному плгоритму

а - почув слово

б - забив в гугль

в - почитав парочку статей

г - вибрав ту що найбільше сподобалась і

...вперед махати шашками...

Давайте розглянемо це трошки складніше,використовуючи старе як світ правило

Шукай кому вигідно

Так от

Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..

Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..

А от як це стосується простого населення

Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)

Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його

Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив

Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету



І це все корупція...

Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...

Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)

Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?



Тому

Корупція - це зло..

Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України) budivelnik

Повідомлень: 24611 З нами з: 15.01.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 2638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 20:30 budivelnik написав: Так от

Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..

Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..

А от як це стосується простого населення

Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)

Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його

Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив

Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету



І це все корупція...

Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...

Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)

Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?



Тому

Корупція - це зло..

Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України) Так отДля Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..А от як це стосується простого населенняВізьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це йогоЯсно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втративЯсно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до БюджетуІ це все корупція...Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?ТомуКорупція - це зло..Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України)

Брєд якийсь.

Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі.

ФОПи не платять податків... Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.

Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування.

І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки!

Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС". Брєд якийсь.Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі.ФОПи не платять податків...Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування.І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки!Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС". andrijk777

Повідомлень: 3145 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 21:59 Будівельник

От до чого ж ти такий дурний...



Ось дивись - ти знов ліпиш аргументи, як у єралашику. Зі стелі.



1. Мова. Скільки військпенсіонерів перейшло на українську мову?

А ти на прикладі одного мене зі стелі зробив висновок, що "проукраїнська пропаганда перебила просовкову".

До чого це до мого особистого переходу на укрмову?

Якби було, як ти придумав, то перейшли би маси...

А так перейшов я. По особистим причинам, а не під дією пропаганди.



То ти голосив, що до Ющенка й Петра проукраїнська пропаганда була пригнічена до мізеру, тепер аргументуєш про "30!!! років контрпропаганди від України".

Схаменись... в своїх треселях-хрестиках.



2. Навіщо прибрехуєш-то? Я ніколи не вважав, що ВСІ багаті жуліки, багатство їм падає на голову і т.д.



Тупе заробляння грошей -- ключове слово "тупе" конкретно стосовно тебе.

Бо це ти аби заробити гроші згоден що прапорити, що в будконторі, що будувати, що горілку продавати, будь що.

Бо призвання нема...

Аби тупо заробляти гроші.



Що ти несеш?

Яке "пролетарій" стосовно кадрового військового офіцера?

Віки: *Пролетарій (множ. Пролетаріат) — незаможній, неімущий, злидень.*



Ну скажи -- як таке можна нести?

Набір з викривлено, маячні, протиріч, брехні.



Бачу, що до тебе вже хоч щось дійшло, бо почав до пенсії в дужках додавати, що без додаткових доходів.

Прогрес хоч у чомусь. detroytred

Повідомлень: 24403 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 22:12 Віджигай ще!))

Про лекцію 1, де тобі здалося, що ти щось показав)))



Тепер лекція 2, де в тебе Бальцерович вже учень.

Ну це ж Квартал95. Юморина...



*Бальцерович обєднав досвід таких як я + додав теоретичні напрацювання-чим створилися умови для ведення бізнесу не тільки таким висококваліфікованим як перших 5%*

Бінго!

Я тобі скільки років втулмачував, що для отих слабкіших треба можновладцям створити більш сприятливі умови.

А ти що ніс у відповідь?

Які такі умови ще...якщо одні можуть, то нехай й інші... було б бажання... не лінитися б.



Звісно, що Бальцерович вивчав досвід не інопланетян))

І умови не створилися, як ти написав, а їх створив Бальцерович і Ко.



Знов прогрес.

Накінець дійшло хоч це.

За стільки років-то. detroytred

Повідомлень: 24403 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 22:40

Ну ти даєш...



Норма прибутку -- це наслідок, характеристика рівня розвитку ринку.



Первинне накопичення капіталу -- це фаза розвитку ринку.

І от на закінченні отого дикого капіталізму вона пройшла.

І те, що нема отих 300% тобі про це вказує.



Зрозумій абетку.

Ризики -- це тільки один з факторів, що визначає норму прибутку.

*Как видим, на норму чистой прибыли влияют 2 показателя: выручка и чистая прибыль. То есть чем меньше затраты организации на производство и продажу товаров, работ, услуг, тем выше показатель чистой прибыли. И тем выше показатель нормы прибыли.*

https://glavkniga.ru/situations/s504931



З розвитком ринку ...

Почитай, якщо осилил))))

*Дави́д Рика́рдо (англ. David Ricardo, 18 апреля 1772, Лондон — 11 сентября 1823, Гатком-Парк, Глостершир) — английский экономист, классик политической экономии, последователь и одновременно оппонент Адама Смита, выявил закономерную в условиях свободной конкуренции тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал законченную теорию о формах земельной ренты. Развил идеи Адама Смита о том, что стоимость товаров определяется количеством труда, необходимого для их производства, и разработал теорию распределения, объясняющую, как эта стоимость распределяется между различными классами общества.*

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ Органическое_строение_капитала



Хочу б Вікіпедію.

Почни з А.Сміта.

А потім вже хфілософствуй про капітал...



Я ж кажу -- тупе твоє заробляння грошей не дає тобі права стверджувати, що маєш знання. БудівельникНу ти даєш...Норма прибутку -- це наслідок, характеристика рівня розвитку ринку.Первинне накопичення капіталу -- це фаза розвитку ринку.І от на закінченні отого дикого капіталізму вона пройшла.І те, що нема отих 300% тобі про це вказує.Зрозумій абетку.Ризики -- це тільки один з факторів, що визначає норму прибутку.*Как видим, на норму чистой прибыли влияют 2 показателя: выручка и чистая прибыль. То есть чем меньше затраты организации на производство и продажу товаров, работ, услуг, тем выше показатель чистой прибыли. И тем выше показатель нормы прибыли.*З розвитком ринку ...Почитай, якщо осилил))))*Дави́д Рика́рдо (англ. David Ricardo, 18 апреля 1772, Лондон — 11 сентября 1823, Гатком-Парк, Глостершир) — английский экономист, классик политической экономии, последователь и одновременно оппонент Адама Смита, выявил закономерную в условиях свободной конкуренции тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал законченную теорию о формах земельной ренты. Развил идеи Адама Смита о том, что стоимость товаров определяется количеством труда, необходимого для их производства, и разработал теорию распределения, объясняющую, как эта стоимость распределяется между различными классами общества.*Органическое_строение_капиталаХочу б Вікіпедію.Почни з А.Сміта.А потім вже хфілософствуй про капітал...Я ж кажу -- тупе твоє заробляння грошей не дає тобі права стверджувати, що маєш знання. detroytred

Повідомлень: 24403 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 22:47 andrijk777 написав: budivelnik написав: Так от

Для Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..

Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..

А от як це стосується простого населення

Візьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)

Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це його

Ясно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втратив

Ясно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до Бюджету



І це все корупція...

Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...

Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)

Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?



Тому

Корупція - це зло..

Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України) Так отДля Блінкіна, представника США (кредитора України) дуже б хотілось ,щоб в Бюджет України надійшло додаткових 40 млрд доларів( чим більший розмір Бюджету - тим більше можна надати кредитів)..Він правда мовчить . що ці 40 млрд повинно сплатити населення України...але то таке..А от як це стосується простого населенняВізьмемо простого пенсіонера.який купив в ларьку пачку цигарок за 30 грн(замість 60) чи пляшку горілки за 40 грн (замість 89,90)Ясно,якби цей пенсіонер купив легальну продукцію(тобто заплатив би в бюджет 30-50 грн додаткових податків) ..то може з бюджету він би отримав додаткових 10-20 грн...але чи влаштує це йогоЯсно ,що ті 200000 осіб розмитнивших авто по спрощеному варіанту - виграли..а бюджет втративЯсно що 1 млн підприємців на єдиному податку ,якщо припустити що вони заробляють середню по Україні зарплату(доходи) - вони недоплачують 10 млрд грн ЄСВ і ПДФО до БюджетуІ це все корупція...Але ця корупція дозволяє пенсіонеру курити, підприємцю розвиватись...Страждають від неї бюджетники і пенсіонери( в основній своїй масі)Але чи не викрикаємо ми постійно за надлишкову кількість чиновників?ТомуКорупція - це зло..Але це зло ,по різному впливає на різні групи населення..і якщо 40 млрд Бюджет не отримав - значит 40 млрд доларів не заплатили мешканці України( так на хвилинку це по 27000 грн в рік на кожного мешканця України) Брєд якийсь.

Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Брєд якийсь.Корупція ніколи ціни не зменшувала і зменшувати не буде. Перш ніж розкидатись словами типу - брєд...може варто почитати,вийти попити кави,трошки подумати, припустивши що опонент був правий?

Де я писав що

корупція зменшує ціни?

Корупція- зменшує податкове навантаження...а зменшення податкового навантаження - прямий шлях до зменшення ціни(нехай це зменшенні і створене не економічними методами

andrijk777 написав: Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі. Візьмемо Польщу, де ціни нижчі(або рівні) за українські, хоч зарплати набагато вищі. Не треба тільки казкарством про нижчі ціни займатись...

Моя сестра(рідна) має 2000 злотих...на наші гроші майже 14000 грн...і при цьому за ці гроші живе гірше ніж мої продавці з зарплатою в 9000 грн.

Може заявите що моя сестра - транжирка і за 10 років проживання в польщі не навчилась гроші витрачати? andrijk777 написав: ФОПи не платять податків... Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.

Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування. ФОПи не платять податків...Ну якщо їх заставити платити по-повній, то Бюджет отримає не більше, а менше. Тому що ФОПи підуть 100% в чорну, ІТ-шніки будуть тікати за кордон і т.д.Наші люди знайдуть як уникнути оподаткування. А де я писав що ФОПи платять по повній?

Я якраз і писав що ФОПи на Єдиному не доплачують в Бюджет в порівнянні з ФОПами на загальному - приблизно 10 млрд грн в рік.

andrijk777 написав: І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки! І взагалі до чого тут оподаткування? Думаєш Блінкін мав на увазі оподаткування, коли говорив про 40 лярдів? Впевнений, що оподаткування це мізерна частина цих 40лярдів. Корупція на рівні "ціни за горівку чи цигарки" це копійки! 1 Бюджет має два струмки наповнення

а - дивіденти на доходи державних підприємств

б - збори+податки.

І а і б - базуються на коштах сплачених за товари/послуги населення.

andrijk777 написав: Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС". Просто Зе останнім часом почав наїжджати на Захід що нас не беруть в НАТО, коли ми вступимо в ЄС ..... ну йому м'яко натякнули - "Мужик, треба спочатку хоч щось зробити в своїй країні, перш ніж молоти язиком про вступ в НАТО чи ЄС". А це ще один вигляд корупції - під назвою - політична корупція...

Хоча вся політика -завязана на гроші. Перш ніж розкидатись словами типу - брєд...може варто почитати,вийти попити кави,трошки подумати, припустивши що опонент був правий?Де я писав щокорупція зменшує ціни?Корупція- зменшує податкове навантаження...а зменшення податкового навантаження - прямий шлях до зменшення ціни(нехай це зменшенні і створене не економічними методамиНе треба тільки казкарством про нижчі ціни займатись...Моя сестра(рідна) має 2000 злотих...на наші гроші майже 14000 грн...і при цьому за ці гроші живе гірше ніж мої продавці з зарплатою в 9000 грн.Може заявите що моя сестра - транжирка і за 10 років проживання в польщі не навчилась гроші витрачати?А де я писав що ФОПи платять по повній?Я якраз і писав що ФОПи на Єдиному не доплачують в Бюджет в порівнянні з ФОПами на загальному - приблизно 10 млрд грн в рік.1 Бюджет має два струмки наповненняа - дивіденти на доходи державних підприємствб - збори+податки.І а і б - базуються на коштах сплачених за товари/послуги населення.А це ще один вигляд корупції - під назвою - політична корупція...Хоча вся політика -завязана на гроші. budivelnik

Повідомлень: 24611 З нами з: 15.01.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 2638 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 лип, 2021 22:58 Будівельник

Тобто в тебе сестра живе гірше твоїх продавців?

Якщо так, то що ж ти тут співав про вплив кожного на своє оточення, про алгоритм підхожу до дзеркала..., було б бажання?



Ефективність твоєї пропозиції тоді наявна)) detroytred

Повідомлень: 24403 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7366736773687369 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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