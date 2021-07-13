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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7373737473757376
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:23

  Hotab написав:
  zРадио написав:ВР провалит голосование за его отставку?
По моим инсайдам это самый реальный сценарий. Но инсайд пока не проходил проверку. Вот и посмотрим.

"Я понимаю, на какую жертву иду": Монастырский прокомментировал предложение Зеленского назначить его главой МВД
Идут по стопам Януковича, будут разгонять протестантов

К чему привёл, разгон студентов 30.11.2013 - известно

Аваков - чёрт, но не идиот
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:39

https://www.unian.net/politics/vmesto-a ... 81034.html

Ранее был помощником депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем главы МВД.

СМИ называют Монастырского "человеком Авакова".
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:44

  detroytred написав:СМИ называют Монастырского "человеком Авакова".

Да хрен там

Рюкзакян уходит, чтобы при нём не делали грязную работу.
А она будет

Монастырский - теперь ни фига не человек Авакова, он человек ОПУ

Смотри шире, красномордый.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:53

  pesikot написав:
  detroytred написав:СМИ называют Монастырского "человеком Авакова".

Да хрен там

Рюкзакян уходит, чтобы при нём не делали грязную работу.
А она будет

Монастырский - теперь ни фига не человек Авакова, он человек ОПУ

Смотри шире, красномордый.

Псячий, підстави наведи для оцих твоїх вангувань.
Бо досі чекаю про факти моєї брехні з моря брехні, з тон брехні.

Аваков тобі сам розповів?
І головою подумай, а не хвістом, ніщо не заважало би Авакову відмовитись від протиправних дій по розгонам і тещо.
Якщо звісно вони не санкціоновані партнерами України.

Ти обрав за причину ту, яку тобі схотілося.
Як версія може бути, але ти стверджуєш-то категорично.
Робота по справі Шеремета була чиста?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:25

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Як бачиш видалили всі повідомленні від дейтройта з дурень .

Одновременно с удалением и вашего поста с резиновой женщиной.
То хто на думку тих хто видаляв правий а хто ні?

Прав тот модератор, который и удалил оба поста.

Дискуссия должна идти без оскорблений оппонента. С оскорблениями на Цензор, там считается нормальным в комментах и оскорбления, и мат.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:33

Re: Політичні дискусії

unicdima Додано: Вів 06 лип, 2021 16:01
На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.
------------------------------------------------------------------
Мій пост тиждень тому, відставка Авакова очевидно з цим пов`язана, про цілі поки впевнено сказати не можу.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:38

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  zРадио написав:ВР провалит голосование за его отставку?
По моим инсайдам это самый реальный сценарий. Но инсайд пока не проходил проверку. Вот и посмотрим.

"Я понимаю, на какую жертву иду": Монастырский прокомментировал предложение Зеленского назначить его главой МВД
Идут по стопам Януковича, будут разгонять протестантов

К чему привёл, разгон студентов 30.11.2013 - известно

Аваков - чёрт, но не идиот


Зачем ты подогреваешь протестные настроения? Кто, кого и по какой причине должен разгонять?

Давать ОРДЛО т.н. политическую автономию по собственной инициативе, или, тем более, требованию РФ, Зеленский ГАРАНТИРОВАННО не будет. Если же это решение нам навяжут на Западе (в чем я сильно сомневаюсь), то с большинством активистов, в т.ч. идеологически близких Порошенко, будет проведена предварительная работа - источником народных волнений они вряд ли не станут.

Что еще? Отопительный период - да, это проблема. Цена импортного топлива запредельная. Будет тяжело балансировать между социальной нагрузкой и бюджетом Нафтогаза. Не исключаю протесты. Но с какой целью их разгонять, если все равно будет искаться компромисс?
zРадио
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  #<1 ... 7373737473757376
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