Идут по стопам Януковича, будут разгонять протестантов
К чему привёл, разгон студентов 30.11.2013 - известно
Аваков - чёрт, но не идиот
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 13 лип, 2021 20:23
Идут по стопам Януковича, будут разгонять протестантов
К чему привёл, разгон студентов 30.11.2013 - известно
Аваков - чёрт, но не идиот
Додано: Вів 13 лип, 2021 20:39
Ранее был помощником депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем главы МВД.
СМИ называют Монастырского "человеком Авакова".
Додано: Вів 13 лип, 2021 20:44
Додано: Вів 13 лип, 2021 20:53
Псячий, підстави наведи для оцих твоїх вангувань.
Бо досі чекаю про факти моєї брехні з моря брехні, з тон брехні.
Аваков тобі сам розповів?
І головою подумай, а не хвістом, ніщо не заважало би Авакову відмовитись від протиправних дій по розгонам і тещо.
Якщо звісно вони не санкціоновані партнерами України.
Ти обрав за причину ту, яку тобі схотілося.
Як версія може бути, але ти стверджуєш-то категорично.
Робота по справі Шеремета була чиста?))
Додано: Вів 13 лип, 2021 23:25
Re: Політичні дискусії
Одновременно с удалением и вашего поста с резиновой женщиной.
Прав тот модератор, который и удалил оба поста.
Дискуссия должна идти без оскорблений оппонента. С оскорблениями на Цензор, там считается нормальным в комментах и оскорбления, и мат.
Додано: Вів 13 лип, 2021 23:33
Re: Політичні дискусії
unicdima Додано: Вів 06 лип, 2021 16:01
На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.
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Мій пост тиждень тому, відставка Авакова очевидно з цим пов`язана, про цілі поки впевнено сказати не можу.
Додано: Вів 13 лип, 2021 23:38
Зачем ты подогреваешь протестные настроения? Кто, кого и по какой причине должен разгонять?
Давать ОРДЛО т.н. политическую автономию по собственной инициативе, или, тем более, требованию РФ, Зеленский ГАРАНТИРОВАННО не будет. Если же это решение нам навяжут на Западе (в чем я сильно сомневаюсь), то с большинством активистов, в т.ч. идеологически близких Порошенко, будет проведена предварительная работа - источником народных волнений они вряд ли не станут.
Что еще? Отопительный период - да, это проблема. Цена импортного топлива запредельная. Будет тяжело балансировать между социальной нагрузкой и бюджетом Нафтогаза. Не исключаю протесты. Но с какой целью их разгонять, если все равно будет искаться компромисс?
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