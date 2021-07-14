Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Pesikot *В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).
Полностью провален?))) Звідки в тебе такі дані? Сам вигадав-прибрехав, як завжди?
Я знайшов такі: *Державне оборонне замовлення на 2021 рік виконано на 68,75%, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.* https://ua.interfax.com.ua/news/economic/752819.html "2020 рік для нас був складним. Але і під час цього складного року ми виконали державне оборонне замовлення на 99,95%, про що інформували суспільство. Нам залишилося п'ять місяців до кінця року. Я вважаю, що ті 30%, які залишилися, буде виконано, і на сьогодні загроз щодо виконання державного оборонного замовлення немає", - зазначив Миронюк.
pesikot написав:Какая политическая автономия ОРДЛО ? Что ты несёшь ?
Ты два года разгоняешь зраду, что Зеленский рвется выполнить Минск-2 в ущерб интересам Украины (тактично умалчивая, кто драфтовал текст этого акта о капитуляции, и от кого Зеленскому эти обязательства достались в наследство)
pesikot написав:Протесты уже идут. Или ты, аналитик хренов считаешь, что Медведчуку за измену родине домашний арест - это нормально ? А, при этом, боевому генералу, за его выполнение должных обязанностей - более 400 лямов залога - тоже нормально ?
Нет, это ненормально
Наверно, именно благодаря своим высоким аналитическим способностям я и не воспринимаю этот безусловно неподобающий кейс как причину для массовых народных волнений
pesikot написав:Ещё раз, 4 людям вручено подозрение, суды вынесли решение о взятии их под стражу, с залогом более 400 лямов каждому, за то, что они принимали участие в производстве военных кораблей
Несогласные вышли, выразили позицию, повлияли на общественное мнение. Где здесь место разгонам мирных протестов, о которых ты вчера фантазировал?
detroytred написав:Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.
Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних. Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін. Ноу-хау. Ніхто не знав.
Підтримую. budivelnik Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять.
Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись.... При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно.. але а - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних років б - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...) Тому Якщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретніша Якщо ніхто не запитає - мені по барабану. ПС Для того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правил Перше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років) Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного
detroytred написав:Pesikot *В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).
Полностью провален?))) Звідки в тебе такі дані? Сам вигадав-прибрехав, як завжди?
Не читайте "Советских газет" перед едой! У Вас полная дезориентация. При чём без понимания затрагиваемого вопроса! Что непроизвольно ставит перед вопросом: - А Вы реально такой? Или за деньги? Тогда за чиї?
Конкретніше давайте.
Я не гірше вас розумію, що оті цифри й реляції не відповідають дійсності. Питання наскільки?
Уж точно не *полностью провален*. Мінімум робиться. Навіщо перебільшувати?
Є заперечення конкретні, наведіть. Я свої стосовно "провалений повністю" навів.
Я знаю за себе, що не за гроші. Ви впевнено розмірковуєте в мій бік за чиї. То які проблеми? 5 куе. зустрічаємося, переверіряємо за гроші чи ні.
detroytred написав:Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.
Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних. Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін. Ноу-хау. Ніхто не знав.
Підтримую. budivelnik Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять.
Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись.... При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно.. але а - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних років б - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...) Тому Якщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретніша Якщо ніхто не запитає - мені по барабану. ПС Для того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правил Перше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років) Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного
))) Ти підмінив предмет. Мова була не про засоби покращення життя (збільшення доходів) окремої особи, а про суспільство, прошарок отих 95% менш заможних.
Ти різницю між Кіосакі та Кейнсом не бачиш. Вони вирішують різні проблеми. Перший - окремої особи. Другий - суспільства, верств населення.
Ну не сміши людей своїм рівнем знань...
Про активізуватись не зміг в активні роки -- оце ти збрехав. А досягнення в професії звідки-то? З пасивного виконання обов'язків?)) Думай хоч трошки.
Зи. Стосовно міфічності можновладців -- ти недоречно відзеркалив моє про твоїх міфичних читачів. Усі посадовці, в обов'язках яких на різний манер йдеться про покращення умов для розвитку хоч бізнесу, хоч армії, хоч медицини і т.д. -- цілком конкретні. Починаючи з президента. Без проблем конкретних осіб можна перераховувати довго. Назви своїх читачів конкретно?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 лип, 2021 20:37, всього редагувалось 2 разів.
Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає. А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос. То який зміст цих заборон?