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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7376737773787379> Додано: Сер 14 лип, 2021 19:56

*В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).



Полностью провален?)))

Звідки в тебе такі дані?

Сам вигадав-прибрехав, як завжди?



Я знайшов такі:

*Державне оборонне замовлення на 2021 рік виконано на 68,75%, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.*

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/752819.html

"2020 рік для нас був складним. Але і під час цього складного року ми виконали державне оборонне замовлення на 99,95%, про що інформували суспільство. Нам залишилося п'ять місяців до кінця року. Я вважаю, що ті 30%, які залишилися, буде виконано, і на сьогодні загроз щодо виконання державного оборонного замовлення немає", - зазначив Миронюк. Pesikot*В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).Полностью провален?)))Звідки в тебе такі дані?Сам вигадав-прибрехав, як завжди?Я знайшов такі:*Державне оборонне замовлення на 2021 рік виконано на 68,75%, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.*"2020 рік для нас був складним. Але і під час цього складного року ми виконали державне оборонне замовлення на 99,95%, про що інформували суспільство. Нам залишилося п'ять місяців до кінця року. Я вважаю, що ті 30%, які залишилися, буде виконано, і на сьогодні загроз щодо виконання державного оборонного замовлення немає", - зазначив Миронюк. detroytred

Повідомлень: 24425 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 19:58 pesikot написав: Какая политическая автономия ОРДЛО ? Что ты несёшь ?

Какая политическая автономия ОРДЛО ? Что ты несёшь ?



Ты два года разгоняешь зраду, что Зеленский рвется выполнить Минск-2 в ущерб интересам Украины (тактично умалчивая, кто драфтовал текст этого акта о капитуляции, и от кого Зеленскому эти обязательства достались в наследство)



pesikot написав: Протесты уже идут.

Или ты, аналитик хренов считаешь, что Медведчуку за измену родине домашний арест - это нормально ?

А, при этом, боевому генералу, за его выполнение должных обязанностей - более 400 лямов залога - тоже нормально ?



Нет, это ненормально Протесты уже идут.Или ты, аналитик хренов считаешь, что Медведчуку за измену родине домашний арест - это нормально ?А, при этом, боевому генералу, за его выполнение должных обязанностей - более 400 лямов залога - тоже нормально ?Нет, это ненормально



Наверно, именно благодаря своим высоким аналитическим способностям я и не воспринимаю этот безусловно неподобающий кейс как причину для массовых народных волнений



pesikot написав: Ещё раз, 4 людям вручено подозрение, суды вынесли решение о взятии их под стражу, с залогом более 400 лямов каждому, за то, что они принимали участие в производстве военных кораблей Ещё раз, 4 людям вручено подозрение, суды вынесли решение о взятии их под стражу, с залогом более 400 лямов каждому, за то, что они принимали участие в производстве военных кораблей



Несогласные вышли, выразили позицию, повлияли на общественное мнение. Где здесь место разгонам мирных протестов, о которых ты вчера фантазировал? Ты два года разгоняешь зраду, что Зеленский рвется выполнить Минск-2 в ущерб интересам Украины (тактично умалчивая, кто драфтовал текст этого акта о капитуляции, и от кого Зеленскому эти обязательства достались в наследство)Наверно, именно благодаря своим высоким аналитическим способностям я и не воспринимаю этот безусловно неподобающий кейс как причину для массовых народных волненийНесогласные вышли, выразили позицию, повлияли на общественное мнение. Где здесь место разгонам мирных протестов, о которых ты вчера фантазировал? zРадио

Повідомлень: 10543 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2299 раз. Подякували: 5020 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 20:08 andrijk777 написав: detroytred написав: Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.



Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних.

Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін.

Ноу-хау.

Ніхто не знав. Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних.Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін.Ноу-хау.Ніхто не знав. Підтримую.

budivelnik Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять. Підтримую.Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять. Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись....

При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно..

але

а - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних років

б - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...)

Тому

Якщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретніша

Якщо ніхто не запитає - мені по барабану.

ПС

Для того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правил

Перше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років)

Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись....При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно..алеа - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних роківб - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...)ТомуЯкщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретнішаЯкщо ніхто не запитає - мені по барабану.ПСДля того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правилПерше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років)Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного budivelnik

Повідомлень: 24637 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 20:11 Kudrjavuy написав: detroytred написав: Pesikot

*В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).



Полностью провален?)))

Звідки в тебе такі дані?

Сам вигадав-прибрехав, як завжди?

Pesikot*В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).Полностью провален?)))Звідки в тебе такі дані?Сам вигадав-прибрехав, як завжди?

Не читайте "Советских газет" перед едой!

У Вас полная дезориентация.

При чём без понимания затрагиваемого вопроса!

Что непроизвольно ставит перед вопросом:

- А Вы реально такой? Или за деньги?

Тогда за чиї? Не читайте "Советских газет" перед едой!У Вас полная дезориентация.При чём без понимания затрагиваемого вопроса!Что непроизвольно ставит перед вопросом:- А Вы реально такой? Или за деньги?Тогда за чиї?

Конкретніше давайте.



Я не гірше вас розумію, що оті цифри й реляції не відповідають дійсності.

Питання наскільки?



Уж точно не *полностью провален*.

Мінімум робиться.

Навіщо перебільшувати?



Є заперечення конкретні, наведіть.

Я свої стосовно "провалений повністю" навів.



Я знаю за себе, що не за гроші.

Ви впевнено розмірковуєте в мій бік за чиї.

То які проблеми? 5 куе. зустрічаємося, переверіряємо за гроші чи ні. Конкретніше давайте.Я не гірше вас розумію, що оті цифри й реляції не відповідають дійсності.Питання наскільки?Уж точно не *полностью провален*.Мінімум робиться.Навіщо перебільшувати?Є заперечення конкретні, наведіть.Я свої стосовно "провалений повністю" навів.Я знаю за себе, що не за гроші.Ви впевнено розмірковуєте в мій бік за чиї.То які проблеми? 5 куе. зустрічаємося, переверіряємо за гроші чи ні. detroytred

Повідомлень: 24425 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 20:14 antey1969 написав: Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

https://zn.ua/ukr/POLITICS/monastirskij ... haje-.html

И стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?))) Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию КивыИ стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?)))

Ты сам этого хотел.

Теперь кушай, не обляпывайся



И не говори, что ты этого не хотел Ты сам этого хотел.Теперь кушай, не обляпывайсяИ не говори, что ты этого не хотел pesikot

Повідомлень: 5970 З нами з: 31.08.09 Подякував: 410 раз. Подякували: 1154 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 20:29 budivelnik написав: andrijk777 написав: detroytred написав: Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.



Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних.

Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін.

Ноу-хау.

Ніхто не знав. Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних.Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін.Ноу-хау.Ніхто не знав. Підтримую.

budivelnik Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять. Підтримую.Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять. Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись....

При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно..

але

а - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних років

б - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...)

Тому

Якщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретніша

Якщо ніхто не запитає - мені по барабану.

ПС

Для того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правил

Перше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років)

Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись....При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно..алеа - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних роківб - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...)ТомуЯкщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретнішаЯкщо ніхто не запитає - мені по барабану.ПСДля того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правилПерше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років)Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного





)))

Ти підмінив предмет.

Мова була не про засоби покращення життя (збільшення доходів) окремої особи, а про суспільство, прошарок отих 95% менш заможних.



Ти різницю між Кіосакі та Кейнсом не бачиш.

Вони вирішують різні проблеми.

Перший - окремої особи.

Другий - суспільства, верств населення.



Ну не сміши людей своїм рівнем знань...



Про активізуватись не зміг в активні роки -- оце ти збрехав. А досягнення в професії звідки-то?

З пасивного виконання обов'язків?))

Думай хоч трошки.



Зи. Стосовно міфічності можновладців -- ти недоречно відзеркалив моє про твоїх міфичних читачів.

Усі посадовці, в обов'язках яких на різний манер йдеться про покращення умов для розвитку хоч бізнесу, хоч армії, хоч медицини і т.д. -- цілком конкретні.

Починаючи з президента.

Без проблем конкретних осіб можна перераховувати довго.

Назви своїх читачів конкретно? )))Ти підмінив предмет.Мова була не про засоби покращення життя (збільшення доходів) окремої особи, а про суспільство, прошарок отих 95% менш заможних.Ти різницю між Кіосакі та Кейнсом не бачиш.Вони вирішують різні проблеми.Перший - окремої особи.Другий - суспільства, верств населення.Ну не сміши людей своїм рівнем знань...Про активізуватись не зміг в активні роки -- оце ти збрехав. А досягнення в професії звідки-то?З пасивного виконання обов'язків?))Думай хоч трошки.Зи. Стосовно міфічності можновладців -- ти недоречно відзеркалив моє про твоїх міфичних читачів.Усі посадовці, в обов'язках яких на різний манер йдеться про покращення умов для розвитку хоч бізнесу, хоч армії, хоч медицини і т.д. -- цілком конкретні.Починаючи з президента.Без проблем конкретних осіб можна перераховувати довго.Назви своїх читачів конкретно? Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 лип, 2021 20:37, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24425 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 20:31 Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:



с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Ukrainian

Повідомлень: 9966 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 685 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 20:48 Ukrainian написав: Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:



с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.

А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.

То який зміст цих заборон? Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.То який зміст цих заборон? andrijk777

Повідомлень: 3161 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 21:13 antey1969 написав: Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы

https://zn.ua/ukr/POLITICS/monastirskij ... haje-.html

И стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?))) Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию КивыИ стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?)))

Зато новые лица а то свинарчуки всё украли. Зато новые лицаа то свинарчуки всё украли. Starikan 2 Повідомлень: 18205 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2182 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 21:49 Кудрявий

2011.

Янелох до чого? detroytred

Повідомлень: 24425 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7376737773787379> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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