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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7376737773787379>
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 19:56

Pesikot
*В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).

Полностью провален?)))
Звідки в тебе такі дані?
Сам вигадав-прибрехав, як завжди?

Я знайшов такі:
*Державне оборонне замовлення на 2021 рік виконано на 68,75%, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.*
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/752819.html
"2020 рік для нас був складним. Але і під час цього складного року ми виконали державне оборонне замовлення на 99,95%, про що інформували суспільство. Нам залишилося п'ять місяців до кінця року. Я вважаю, що ті 30%, які залишилися, буде виконано, і на сьогодні загроз щодо виконання державного оборонного замовлення немає", - зазначив Миронюк.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 19:58

  pesikot написав:Какая политическая автономия ОРДЛО ? Что ты несёшь ?


Ты два года разгоняешь зраду, что Зеленский рвется выполнить Минск-2 в ущерб интересам Украины (тактично умалчивая, кто драфтовал текст этого акта о капитуляции, и от кого Зеленскому эти обязательства достались в наследство)

  pesikot написав:Протесты уже идут.
Или ты, аналитик хренов считаешь, что Медведчуку за измену родине домашний арест - это нормально ?
А, при этом, боевому генералу, за его выполнение должных обязанностей - более 400 лямов залога - тоже нормально ?

Нет, это ненормально


Наверно, именно благодаря своим высоким аналитическим способностям я и не воспринимаю этот безусловно неподобающий кейс как причину для массовых народных волнений

  pesikot написав:Ещё раз, 4 людям вручено подозрение, суды вынесли решение о взятии их под стражу, с залогом более 400 лямов каждому, за то, что они принимали участие в производстве военных кораблей


Несогласные вышли, выразили позицию, повлияли на общественное мнение. Где здесь место разгонам мирных протестов, о которых ты вчера фантазировал?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:08

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.

Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних.
Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін.
Ноу-хау.
Ніхто не знав.
Підтримую.
budivelnik Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять.
Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись....
При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно..
але
а - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних років
б - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...)
Тому
Якщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретніша
Якщо ніхто не запитає - мені по барабану.
ПС
Для того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правил
Перше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років)
Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:11

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Pesikot
*В тоже время, государственный оборонный заказ на этот год - полностью провален* (с).

Полностью провален?)))
Звідки в тебе такі дані?
Сам вигадав-прибрехав, як завжди?

Не читайте "Советских газет" перед едой!
У Вас полная дезориентация.
При чём без понимания затрагиваемого вопроса!
Что непроизвольно ставит перед вопросом:
- А Вы реально такой? Или за деньги?
Тогда за чиї?

Конкретніше давайте.

Я не гірше вас розумію, що оті цифри й реляції не відповідають дійсності.
Питання наскільки?

Уж точно не *полностью провален*.
Мінімум робиться.
Навіщо перебільшувати?

Є заперечення конкретні, наведіть.
Я свої стосовно "провалений повністю" навів.

Я знаю за себе, що не за гроші.
Ви впевнено розмірковуєте в мій бік за чиї.
То які проблеми? 5 куе. зустрічаємося, переверіряємо за гроші чи ні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:14

  antey1969 написав:Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы
https://zn.ua/ukr/POLITICS/monastirskij ... haje-.html
И стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?)))

Ты сам этого хотел.
Теперь кушай, не обляпывайся :)

И не говори, что ты этого не хотел
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:29

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Всі й так знають, що для збільшення власного результату в існуючих умовах власно йому треба активізуватися.

Неактивні прослухали лекцію й перетворилися в активних.
Бінго! Винайдено таке просте легке рішення для змін.
Ноу-хау.
Ніхто не знав.
Підтримую.
budivelnik Це очевидна відповідь на твої "лекції". Ти ж вроді розумний хлоп, давати такі примітивні "поради", якось смішно. На цьому форумі все-таки не доярки сидять.
Андрійчик, зверніть увагу, людина яка всюди де треба і не треба звинувачує міфічних поганих можновладців,які винні на її думку у всьому....вже погоджується що для покращення власного результату треба активуватись....
При цьому,виявляється що ця людина це знала і для неї це очевидно..
але
а - сама активізуватись не змогла на протязі 30 активних років
б - знаходиться зараз в нижній частині українців по доходам(очолює останніх 10 млн ззаду...)
Тому
Якщо хтось запитає конкретніше - відповідь буде не примітивна і конкретніша
Якщо ніхто не запитає - мені по барабану.
ПС
Для того щоб спитати розумно - треба просто врахувати кілька правил
Перше - питання повинно стосуватись обмеженого періоду(відповідь на питання як стати багатим - в мене особисто зайняло 20 років)
Друге - питання повинно стосуватись чогось обмежено конкретного



)))
Ти підмінив предмет.
Мова була не про засоби покращення життя (збільшення доходів) окремої особи, а про суспільство, прошарок отих 95% менш заможних.

Ти різницю між Кіосакі та Кейнсом не бачиш.
Вони вирішують різні проблеми.
Перший - окремої особи.
Другий - суспільства, верств населення.

Ну не сміши людей своїм рівнем знань...

Про активізуватись не зміг в активні роки -- оце ти збрехав. А досягнення в професії звідки-то?
З пасивного виконання обов'язків?))
Думай хоч трошки.

Зи. Стосовно міфічності можновладців -- ти недоречно відзеркалив моє про твоїх міфичних читачів.
Усі посадовці, в обов'язках яких на різний манер йдеться про покращення умов для розвитку хоч бізнесу, хоч армії, хоч медицини і т.д. -- цілком конкретні.
Починаючи з президента.
Без проблем конкретних осіб можна перераховувати довго.
Назви своїх читачів конкретно?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 лип, 2021 20:37, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:31

Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:48

  Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.
А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.
То який зміст цих заборон?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:13

  antey1969 написав:Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы
https://zn.ua/ukr/POLITICS/monastirskij ... haje-.html
И стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?)))

Зато новые лица :wink: а то свинарчуки всё украли.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:49

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Янелох до чого?
detroytred
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