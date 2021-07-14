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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7376737773787379
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:57

Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести що завгодно.
© ️ Роберт Шеклі

Є правда досить ефективний алгоритм перевірки хто говорить правду - а хто бреше...
Це... - порівняння досягнень говорунів...
1 Послухати(почитати обох)
2 Подивитись чого досягли
3 Уточнити хто що робив для досягнення того що є.
І проаналізувати цих три пункти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:38

  budivelnik написав:Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести що завгодно.
© ️ Роберт Шеклі

Є правда досить ефективний алгоритм перевірки хто говорить правду - а хто бреше...
Це... - порівняння досягнень говорунів...
1 Послухати(почитати обох)
2 Подивитись чого досягли
3 Уточнити хто що робив для досягнення того що є.
І проаналізувати цих три пункти.

Ну що ти знов виадуєш від себе))
Вигадав критерій перевірки правди ... під себе. Я - мільйонер, значить правий.

Ти от Андрію поясняв, коли він тебе заперечив. Мої доходи порівнював (звідки ти їх взяв і про яких 10 млн. з кінця мова), досягнення перекрутив.
Замість того, щоб по заперченню аргументувати.

В чому цирк улавлюєш?
Ти про доходи опонента Андрія не спитав)))))
А також у інших, хто тебе заперечує. Таких багато-то.

Перевіряється фактами про те, про що йде мова.
Про починати треба з себе й оточення. Так на сестру подивись.
Про суспільство. Так до чого тут методи стосовно окремої людини.
Про підвищення активності кожного. Так до чого заклики від тебе. Інструменти впливу на активність громадян в можновладців. Як через умови, так і напряму.
Тобто говоруном ти виступаєш.
З простим рішенням складного питання -- просто треба кожному)) активізуватись.
Нагадує -- просто перестати стріляти.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 лип, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:42

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.
А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.
То який зміст цих заборон?

Весь світ планує поступову заміну ДВЗ і перехід на електро та водень
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  #<1 ... 7376737773787379
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