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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7376737773787379 Додано: Сер 14 лип, 2021 21:57 Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести що завгодно.

© ️ Роберт Шеклі



Є правда досить ефективний алгоритм перевірки хто говорить правду - а хто бреше...

Це... - порівняння досягнень говорунів...

1 Послухати(почитати обох)

2 Подивитись чого досягли

3 Уточнити хто що робив для досягнення того що є.

І проаналізувати цих три пункти. budivelnik

Повідомлень: 24637 З нами з: 15.01.09 Подякував: 213 раз. Подякували: 2639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 22:38 budivelnik написав: Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести що завгодно.

© ️ Роберт Шеклі



Є правда досить ефективний алгоритм перевірки хто говорить правду - а хто бреше...

Це... - порівняння досягнень говорунів...

1 Послухати(почитати обох)

2 Подивитись чого досягли

3 Уточнити хто що робив для досягнення того що є.

І проаналізувати цих три пункти. Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести що завгодно.Є правда досить ефективний алгоритм перевірки хто говорить правду - а хто бреше...Це... - порівняння досягнень говорунів...1 Послухати(почитати обох)2 Подивитись чого досягли3 Уточнити хто що робив для досягнення того що є.І проаналізувати цих три пункти.

Ну що ти знов виадуєш від себе))

Вигадав критерій перевірки правди ... під себе. Я - мільйонер, значить правий.



Ти от Андрію поясняв, коли він тебе заперечив. Мої доходи порівнював (звідки ти їх взяв і про яких 10 млн. з кінця мова), досягнення перекрутив.

Замість того, щоб по заперченню аргументувати.



В чому цирк улавлюєш?

Ти про доходи опонента Андрія не спитав)))))

А також у інших, хто тебе заперечує. Таких багато-то.



Перевіряється фактами про те, про що йде мова.

Про починати треба з себе й оточення. Так на сестру подивись.

Про суспільство. Так до чого тут методи стосовно окремої людини.

Про підвищення активності кожного. Так до чого заклики від тебе. Інструменти впливу на активність громадян в можновладців. Як через умови, так і напряму.

Тобто говоруном ти виступаєш.

З простим рішенням складного питання -- просто треба кожному)) активізуватись.

Нагадує -- просто перестати стріляти. Ну що ти знов виадуєш від себе))Вигадав критерій перевірки правди ... під себе. Я - мільйонер, значить правий.Ти от Андрію поясняв, коли він тебе заперечив. Мої доходи порівнював (звідки ти їх взяв і про яких 10 млн. з кінця мова), досягнення перекрутив.Замість того, щоб по заперченню аргументувати.В чому цирк улавлюєш?Ти про доходи опонента Андрія не спитав)))))А також у інших, хто тебе заперечує. Таких багато-то.Перевіряється фактами про те, про що йде мова.Про починати треба з себе й оточення. Так на сестру подивись.Про суспільство. Так до чого тут методи стосовно окремої людини.Про підвищення активності кожного. Так до чого заклики від тебе. Інструменти впливу на активність громадян в можновладців. Як через умови, так і напряму.Тобто говоруном ти виступаєш.З простим рішенням складного питання -- просто треба кожному)) активізуватись.Нагадує -- просто перестати стріляти. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 14 лип, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24425 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лип, 2021 22:42 andrijk777 написав: Ukrainian написав: Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:



с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.

А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.

То який зміст цих заборон? Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.То який зміст цих заборон?

Весь світ планує поступову заміну ДВЗ і перехід на електро та водень Весь світ планує поступову заміну ДВЗ і перехід на електро та водень Ukrainian

Повідомлень: 9966 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 685 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7376737773787379 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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