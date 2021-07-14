budivelnik написав:Найприкріше, що в інформаційній війні завжди програє той, хто говорить правду. Він обмежений правдою, а брехун може нести що завгодно.© ️ Роберт Шеклі
Є правда досить ефективний алгоритм перевірки хто говорить правду - а хто бреше...
Це... - порівняння досягнень говорунів...
1 Послухати(почитати обох)
2 Подивитись чого досягли
3 Уточнити хто що робив для досягнення того що є.
І проаналізувати цих три пункти.
Ну що ти знов виадуєш від себе))
Вигадав критерій перевірки правди ... під себе. Я - мільйонер, значить правий.
Ти от Андрію поясняв, коли він тебе заперечив. Мої доходи порівнював (звідки ти їх взяв і про яких 10 млн. з кінця мова), досягнення перекрутив.
Замість того, щоб по заперченню аргументувати.
В чому цирк улавлюєш?
Ти про доходи опонента Андрія не спитав)))))
А також у інших, хто тебе заперечує. Таких багато-то.
Перевіряється фактами про те, про що йде мова.
Про починати треба з себе й оточення. Так на сестру подивись.
Про суспільство. Так до чого тут методи стосовно окремої людини.
Про підвищення активності кожного. Так до чого заклики від тебе. Інструменти впливу на активність громадян в можновладців. Як через умови, так і напряму.
Тобто говоруном ти виступаєш.
З простим рішенням складного питання -- просто треба кожному)) активізуватись.
Нагадує -- просто перестати стріляти.