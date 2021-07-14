Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає. А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос. То який зміст цих заборон?
Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає. А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос. То який зміст цих заборон?
Весь світ планує поступову заміну ДВЗ і перехід на електро та водень
До "1992 року"! https://data.unicef.org/resources/sofi-2021/ В Украине не доедают как минимум 10 миллионов человек. https://interfax.com.ua/news/economic/755805.html Оказывается "Правосудие", в Украине продали оптом за реальные деньги. Предварительно отказавшись от своих долгов на Законодательном уровне в 2011 году. (Продали Украину прямым текстом, ведь Украина по Конституции Украины(было) "Социальное Государство" с равноправием согласно ст.№1 Конституции Украины) ...................... И т.д......
Только радоваться нечему, первая - в одном из самых страшных рейтингов.
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине НЕДОЕДАЮТ почти 10 МИЛЛИОНОВ человек. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. От острой нехватки пищи, по данным ЮНИСЕФ, страдает 1,1 млн украинцев, вынужденых пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. А ещё 8,7 млн человек вынуждены сокращать потребление еды.
В процентном соотношении к общему населению Украина на третьем месте (после Албании и Молдовы) с 22,4% человек.
Также «житниця Европы» вместе с Буркина Фасо, Иорданией, Ливаном, Нигерией, Пакистаном и Йеменом находится в семерке стран с продовольственным кризисом с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности и значительно большим ростом распространенности недоедания с 2019 по 2020 годы в связи с сочетанием падения экономики и бедствий, связанных с климатом, с конфликтом как основной движущей силой такого процесса.
Но очевидно, что у Президента власти своё видение важности проблем в государстве. У них украинцы страдают от отсутствия большого герба, отсутствия международных экспертов во всех сферах управления государством, отсутствия Президентского университета, отсутствия реестра олигархов, отсутствия налоговых льгот у табачников и игорного бизнеса, отсутствия марихуаны в свободном доступе
А шо там у рашиків? Заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда в исследовании, опубликованном в журнале «Экономическое развитие России», отметила, что в России сегодня недоедают примерно 20% населения, многие из которых дети. Выводы эксперта приводит «Капитал страны». Падение доходов и рост числа людей за чертой бедности привели к тому, что в России систематически недоедают около 20% населения. Причем значительная часть из них – дети. Они получают меньше 85% от рациональной нормы потребления продуктов. Решить проблему, по мнению Натальи Шагайды, можно за счет программы продовольственной помощи малоимущим, которая обойдется государству в 400 млрд руб. в год. Согласно данным, которые приводятся в статье, в декабре 2020 г. россияне покупали продовольствия на 12% меньше, чем в декабре 2012 г. При этом в 2019 г. по отношению к 2012-му показатель был ниже на 8%. В этом эксперт видит проблему с доступом к питанию, которая только обостряется. Около 20% населения могут позволить себе купить около 66-78% от рационального набора продуктов при норме в 85%. По данным Росстата, в этих группах населения преобладают семьи с детьми, в том числе многодетные и неполные семьи. Это ставит вопрос о поддержке семей с детьми в условиях пандемии. В условиях пандемии государство помогло этой категории населения, также было организовано обязательное горячее питание для учеников 1-4-х классов. Чтобы подтянуть потребление семей до не менее 85% от рациональной нормы питания, государству, с учетом инфляции, в 2021 г. понадобится 400 млрд руб. При этом Наталья Шагайда подчеркивает, что продовольственные программы существуют в той или иной форме даже в развитых странах, не говоря уже о развивающихся.
Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания; с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Автора цього проекту треба звільняти та гнати в шию.