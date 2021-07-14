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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7376737773787379>
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:31

Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 20:48

  Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.
А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.
То який зміст цих заборон?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:13

  antey1969 написав:Претендент на главу МВД писал позитивный отзыв на скандальную диссертацию Кивы
https://zn.ua/ukr/POLITICS/monastirskij ... haje-.html
И стоило снимать Авакова, чтобы на его место пришло вот такое Г?)))

Зато новые лица :wink: а то свинарчуки всё украли.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:49

Кудрявий
2011.
Янелох до чого?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:42

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Ось не розумію навіщо ці заборони? Національних виробників авто вже немає.
А 10-річний Мерс безпечніший/екологічніший ніж 15-річний Ланос.
То який зміст цих заборон?

Весь світ планує поступову заміну ДВЗ і перехід на електро та водень
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:47

  detroytred написав:Кудрявий
2011.
Янелох до чого?

До "1992 року"!
https://data.unicef.org/resources/sofi-2021/
В Украине не доедают как минимум 10 миллионов человек.
https://interfax.com.ua/news/economic/755805.html
Оказывается "Правосудие", в Украине продали оптом за реальные деньги.
Предварительно отказавшись от своих долгов на Законодательном уровне в 2011 году.
(Продали Украину прямым текстом, ведь Украина по Конституции Украины(было) "Социальное Государство" с равноправием согласно ст.№1 Конституции Украины)
......................
И т.д......
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:38

  Вкладчик1234 написав:
Украина опять первая...

Только радоваться нечему, первая - в одном из самых страшных рейтингов.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине НЕДОЕДАЮТ почти 10 МИЛЛИОНОВ человек. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы.
От острой нехватки пищи, по данным ЮНИСЕФ, страдает 1,1 млн украинцев, вынужденых пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. А ещё 8,7 млн человек вынуждены сокращать потребление еды.

В процентном соотношении к общему населению Украина на третьем месте (после Албании и Молдовы) с 22,4% человек.

Также «житниця Европы» вместе с Буркина Фасо, Иорданией, Ливаном, Нигерией, Пакистаном и Йеменом находится в семерке стран с продовольственным кризисом с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности и значительно большим ростом распространенности недоедания с 2019 по 2020 годы в связи с сочетанием падения экономики и бедствий, связанных с климатом, с конфликтом как основной движущей силой такого процесса.

Но очевидно, что у Президента власти своё видение важности проблем в государстве. У них украинцы страдают от отсутствия большого герба, отсутствия международных экспертов во всех сферах управления государством, отсутствия Президентского университета, отсутствия реестра олигархов, отсутствия налоговых льгот у табачников и игорного бизнеса, отсутствия марихуаны в свободном доступе

А шо там у рашиків?
Заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда в исследовании, опубликованном в журнале «Экономическое развитие России», отметила, что в России сегодня недоедают примерно 20% населения, многие из которых дети. Выводы эксперта приводит «Капитал страны».
Падение доходов и рост числа людей за чертой бедности привели к тому, что в России систематически недоедают около 20% населения. Причем значительная часть из них – дети. Они получают меньше 85% от рациональной нормы потребления продуктов. Решить проблему, по мнению Натальи Шагайды, можно за счет программы продовольственной помощи малоимущим, которая обойдется государству в 400 млрд руб. в год.
Согласно данным, которые приводятся в статье, в декабре 2020 г. россияне покупали продовольствия на 12% меньше, чем в декабре 2012 г. При этом в 2019 г. по отношению к 2012-му показатель был ниже на 8%. В этом эксперт видит проблему с доступом к питанию, которая только обостряется.
Около 20% населения могут позволить себе купить около 66-78% от рационального набора продуктов при норме в 85%. По данным Росстата, в этих группах населения преобладают семьи с детьми, в том числе многодетные и неполные семьи. Это ставит вопрос о поддержке семей с детьми в условиях пандемии. В условиях пандемии государство помогло этой категории населения, также было организовано обязательное горячее питание для учеников 1-4-х классов.
Чтобы подтянуть потребление семей до не менее 85% от рациональной нормы питания, государству, с учетом инфляции, в 2021 г. понадобится 400 млрд руб. При этом Наталья Шагайда подчеркивает, что продовольственные программы существуют в той или иной форме даже в развитых странах, не говоря уже о развивающихся.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 16:42

  Ukrainian написав:Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования.

Автора цього проекту треба звільняти та гнати в шию.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:30

Екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук
Пропонуємо до обговорення:
Інтерпол за запитом ГБР оголосив в міжнародний розшук колишнього депутата і екс-главу банку Фінанси та Кредит.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:52

Schmit
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