Додано: Чет 15 лип, 2021 16:38

Вкладчик1234 написав: Украина опять первая...



Только радоваться нечему, первая - в одном из самых страшных рейтингов.



По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине НЕДОЕДАЮТ почти 10 МИЛЛИОНОВ человек. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы.

От острой нехватки пищи, по данным ЮНИСЕФ, страдает 1,1 млн украинцев, вынужденых пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. А ещё 8,7 млн человек вынуждены сокращать потребление еды.



В процентном соотношении к общему населению Украина на третьем месте (после Албании и Молдовы) с 22,4% человек.



Также «житниця Европы» вместе с Буркина Фасо, Иорданией, Ливаном, Нигерией, Пакистаном и Йеменом находится в семерке стран с продовольственным кризисом с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности и значительно большим ростом распространенности недоедания с 2019 по 2020 годы в связи с сочетанием падения экономики и бедствий, связанных с климатом, с конфликтом как основной движущей силой такого процесса.



Но очевидно, что у Президента власти своё видение важности проблем в государстве. У них украинцы страдают от отсутствия большого герба, отсутствия международных экспертов во всех сферах управления государством, отсутствия Президентского университета, отсутствия реестра олигархов, отсутствия налоговых льгот у табачников и игорного бизнеса, отсутствия марихуаны в свободном доступе

А шо там у рашиків?Заведующая лабораторией аграрной политики Института Гайдара Наталья Шагайда в исследовании, опубликованном в журнале «Экономическое развитие России», отметила, что в России сегодня недоедают примерно 20% населения, многие из которых дети. Выводы эксперта приводит «Капитал страны».Падение доходов и рост числа людей за чертой бедности привели к тому, что в России систематически недоедают около 20% населения. Причем значительная часть из них – дети. Они получают меньше 85% от рациональной нормы потребления продуктов. Решить проблему, по мнению Натальи Шагайды, можно за счет программы продовольственной помощи малоимущим, которая обойдется государству в 400 млрд руб. в год.Согласно данным, которые приводятся в статье, в декабре 2020 г. россияне покупали продовольствия на 12% меньше, чем в декабре 2012 г. При этом в 2019 г. по отношению к 2012-му показатель был ниже на 8%. В этом эксперт видит проблему с доступом к питанию, которая только обостряется.Около 20% населения могут позволить себе купить около 66-78% от рационального набора продуктов при норме в 85%. По данным Росстата, в этих группах населения преобладают семьи с детьми, в том числе многодетные и неполные семьи. Это ставит вопрос о поддержке семей с детьми в условиях пандемии. В условиях пандемии государство помогло этой категории населения, также было организовано обязательное горячее питание для учеников 1-4-х классов.Чтобы подтянуть потребление семей до не менее 85% от рациональной нормы питания, государству, с учетом инфляции, в 2021 г. понадобится 400 млрд руб. При этом Наталья Шагайда подчеркивает, что продовольственные программы существуют в той или иной форме даже в развитых странах, не говоря уже о развивающихся.