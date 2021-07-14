Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Только радоваться нечему, первая - в одном из самых страшных рейтингов.
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине НЕДОЕДАЮТ почти 10 МИЛЛИОНОВ человек. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. От острой нехватки пищи, по данным ЮНИСЕФ, страдает 1,1 млн украинцев, вынужденых пропускать приемы пищи из-за нехватки денег. А ещё 8,7 млн человек вынуждены сокращать потребление еды.
В процентном соотношении к общему населению Украина на третьем месте (после Албании и Молдовы) с 22,4% человек.
Также «житниця Европы» вместе с Буркина Фасо, Иорданией, Ливаном, Нигерией, Пакистаном и Йеменом находится в семерке стран с продовольственным кризисом с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности и значительно большим ростом распространенности недоедания с 2019 по 2020 годы в связи с сочетанием падения экономики и бедствий, связанных с климатом, с конфликтом как основной движущей силой такого процесса.
Но очевидно, что у Президента власти своё видение важности проблем в государстве. У них украинцы страдают от отсутствия большого герба, отсутствия международных экспертов во всех сферах управления государством, отсутствия Президентского университета, отсутствия реестра олигархов, отсутствия налоговых льгот у табачников и игорного бизнеса, отсутствия марихуаны в свободном доступе
Вкладчик1234 Шо там у твоїх дорогих рашиків ? Больше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода. Например, в США, по разным оценкам, средняя семья тратит на еду от 9% до 13% своих доходов. В странах Евросоюза этот показатель варьируется от 7% до 27%. Так, согласно данным Евростата за 2019 год, антилидером по расходам семьи на питание и безалкогольные напитки является Румыния, жители которой «проедают» 27,8% своих доходов. За ней следуют Литва (20,9%) и Эстония (19,6%). В Болгарии, Хорватии и Латвии затраты на продукты составляют от 18% до 19% семейного бюджета. Меньше всего тратят на еду в наиболее богатых странах — Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурге — (9,1%) и Австрии — (9,7%). На этом фоне Россия выглядит аутсайдером. По данным Росстата, в июне рост потребительских цен в России ускорился до 6,5%, а продовольственные товары подорожали на 7,9%. По другим данным, продуктовая инфляция давно измеряется двузначными числами. Именно она и является реальной инфляцией для тех россиян, которые половину своих доходов и больше тратят на продукты.
В середине апреля 2021 года Росстат обнародовал информацию, в соответствии с которой, по результатам 2020 года в РФ 12,1% населения — это около 17,8 миллиона граждан, имели доход меньше прожиточного минимума. Это минимальный показатель с 2014 года.
По данным доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), свыше девяти миллионов россиян нуждаются в большем количестве пищи, чем могут себе позволить, или питаются недостаточно хорошо для нормального функционирования организма.
С момента присоединения Крыма доходы россиян обрушились уже на 10%, а рост цен на продовольствие в первом полугодии 2021 года достиг шестилетнего рекорда – 8,7%. Это приводит к тому, что россияне все больше тратят на еду, а многим из них на естественную потребность уже не хватает заработка. Согласно исследованию аналитического центра Университета «Синергия», результаты которого публикует РИА Новости, каждый шестой житель России (16%) тратит все доходы на покупку еду. Это 23,3 млн человек, для которых любая другая покупка, кроме еды, оказывается невозможной. Вместе с тем 60,4% россиян тратят половину зарплаты на еду. И только 28,8% расходуют на питание треть личного бюджета. При этом, по данным Росстата, 53,7% жителей России живут на сумму меньше 27 тыс. руб. в месяц. Еще 34,5% – на 19 тыс. руб., а 20,4% – на 14 тыс. руб. У 9,7% россиян доходы не превышают 10 тыс. руб. И лишь у 6,4% они составляют более 75 тыс. руб. в месяц. Такое распределение доходов и проблема с ростом цен на продовольствие уже привели к тому, что в стране, по данным ЮНИСЕФ, входящей в структуру ООН, 9 млн человек живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Между тем 400 тыс. россиян находятся на грани голода.
У відповідь антиукраїням(тобто людям які на цьому форумі займаються тільки тим що обси**ють Україну) ось об'єктивний рейтинг якості життя: https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... ountry.jsp Об'єктивний тому що Numbeo збирає дані від реальних людей, а не публікує рейтинги(дослідження, новини) на замовлення. Україна вище усіх пострадянських країн за виключенням Прибалтики. Білорусь ми обігнали цього року.