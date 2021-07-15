Додано: Чет 15 лип, 2021 19:46

Вкладчик1234

Шо там у твоїх дорогих рашиків ?

Больше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода.

Например, в США, по разным оценкам, средняя семья тратит на еду от 9% до 13% своих доходов. В странах Евросоюза этот показатель варьируется от 7% до 27%.

Так, согласно данным Евростата за 2019 год, антилидером по расходам семьи на питание и безалкогольные напитки является Румыния, жители которой «проедают» 27,8% своих доходов. За ней следуют Литва (20,9%) и Эстония (19,6%). В Болгарии, Хорватии и Латвии затраты на продукты составляют от 18% до 19% семейного бюджета. Меньше всего тратят на еду в наиболее богатых странах — Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурге — (9,1%) и Австрии — (9,7%). На этом фоне Россия выглядит аутсайдером.

По данным Росстата, в июне рост потребительских цен в России ускорился до 6,5%, а продовольственные товары подорожали на 7,9%. По другим данным, продуктовая инфляция давно измеряется двузначными числами. Именно она и является реальной инфляцией для тех россиян, которые половину своих доходов и больше тратят на продукты.



В середине апреля 2021 года Росстат обнародовал информацию, в соответствии с которой, по результатам 2020 года в РФ 12,1% населения — это около 17,8 миллиона граждан, имели доход меньше прожиточного минимума. Это минимальный показатель с 2014 года.



По данным доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), свыше девяти миллионов россиян нуждаются в большем количестве пищи, чем могут себе позволить, или питаются недостаточно хорошо для нормального функционирования организма.