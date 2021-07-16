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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7377737873797380>
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:46

Вкладчик1234
Шо там у твоїх дорогих рашиків ?
Больше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода.
Например, в США, по разным оценкам, средняя семья тратит на еду от 9% до 13% своих доходов. В странах Евросоюза этот показатель варьируется от 7% до 27%.
Так, согласно данным Евростата за 2019 год, антилидером по расходам семьи на питание и безалкогольные напитки является Румыния, жители которой «проедают» 27,8% своих доходов. За ней следуют Литва (20,9%) и Эстония (19,6%). В Болгарии, Хорватии и Латвии затраты на продукты составляют от 18% до 19% семейного бюджета. Меньше всего тратят на еду в наиболее богатых странах — Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурге — (9,1%) и Австрии — (9,7%). На этом фоне Россия выглядит аутсайдером.
По данным Росстата, в июне рост потребительских цен в России ускорился до 6,5%, а продовольственные товары подорожали на 7,9%. По другим данным, продуктовая инфляция давно измеряется двузначными числами. Именно она и является реальной инфляцией для тех россиян, которые половину своих доходов и больше тратят на продукты.

В середине апреля 2021 года Росстат обнародовал информацию, в соответствии с которой, по результатам 2020 года в РФ 12,1% населения — это около 17,8 миллиона граждан, имели доход меньше прожиточного минимума. Это минимальный показатель с 2014 года.

По данным доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), свыше девяти миллионов россиян нуждаются в большем количестве пищи, чем могут себе позволить, или питаются недостаточно хорошо для нормального функционирования организма.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:50

С момента присоединения Крыма доходы россиян обрушились уже на 10%, а рост цен на продовольствие в первом полугодии 2021 года достиг шестилетнего рекорда – 8,7%. Это приводит к тому, что россияне все больше тратят на еду, а многим из них на естественную потребность уже не хватает заработка.
Согласно исследованию аналитического центра Университета «Синергия», результаты которого публикует РИА Новости, каждый шестой житель России (16%) тратит все доходы на покупку еду. Это 23,3 млн человек, для которых любая другая покупка, кроме еды, оказывается невозможной.
Вместе с тем 60,4% россиян тратят половину зарплаты на еду. И только 28,8% расходуют на питание треть личного бюджета. При этом, по данным Росстата, 53,7% жителей России живут на сумму меньше 27 тыс. руб. в месяц. Еще 34,5% – на 19 тыс. руб., а 20,4% – на 14 тыс. руб.
У 9,7% россиян доходы не превышают 10 тыс. руб. И лишь у 6,4% они составляют более 75 тыс. руб. в месяц. Такое распределение доходов и проблема с ростом цен на продовольствие уже привели к тому, что в стране, по данным ЮНИСЕФ, входящей в структуру ООН, 9 млн человек живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Между тем 400 тыс. россиян находятся на грани голода.

Роскошь на фоне нищеты, или как живут «единороссы» в провинции РФ
Відео
https://rusmonitor.com/roskosh-na-fone- ... ii-rf.html
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:55

У відповідь антиукраїням(тобто людям які на цьому форумі займаються тільки тим що обси**ють Україну) ось об'єктивний рейтинг якості життя:
https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... ountry.jsp
Об'єктивний тому що Numbeo збирає дані від реальних людей, а не публікує рейтинги(дослідження, новини) на замовлення.
Україна вище усіх пострадянських країн за виключенням Прибалтики. Білорусь ми обігнали цього року.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:59

Вкладчик1234
Все що Кремль тиражує через свої прокладки ти сюди тягнеш.
Думаю це просто співпадіння :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 21:20

  Ukrainian написав:Вкладчик1234
Все що Кремль тиражує через свої прокладки ти сюди тягнеш.
Думаю це просто співпадіння :lol:

Ніт, це не співпадіння :lol:.
Тягне
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:36

  Schmit написав:

Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться.
Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:46

  unicdima написав:Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться.
Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?

Палає тільки у тебе і таких як ти.
Скільки катерів розробив/побудував Зеленський? Чи Янукович?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:28

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться.
Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?

Палає тільки у тебе і таких як ти.
Скільки катерів розробив/побудував Зеленський? Чи Янукович?

Янукович будував ... на обіцянках))
*Пан Янукович назвав своїм завданням створення "сильного флоту, готового адекватно реагувати на сучасні виклики" і заявив про необхідність "відродити славу України як морської держави".

Оглядачі кажуть, що подібні обіцянки робив і попередній президент Ющенко.*
https://www.bbc.com/ukrainian/news/2010 ... ltovnyi_is

Хоча ... дійсно започаткував-то саме Янукович, навіть цілу програму на 4 кораблі :
" Президент Украины Виктор Янукович посетил Черноморский судостроительный завод в Николаеве. В цеху №11 он принял участие в закладке корабля класса корвет для Военно-Морских Сил Украины.

На ЧСЗ заявили, что концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса корвет предусматривает создание серии корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года, причем головной корабль планируется передать заказчику уже в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен выделить из государственного бюджета 16,22 млрд гривен на финансирование строительства четырех кораблей класса корвет до 2021 года."
https://korrespondent.net/ukraine/event ... ms-ukrainy

Навіть 10 корветів:
Черноморский судостроительный завод провел церемонию закладки первого корабля класса корвет, который будет построен по проекту 58250, сообщает"Новый Севастополь". В церемонии принял участие президент Украины Виктор Янукович. Как ожидается, первый в серии корвет будет передан ВМС Украины в 2016 году, а до 2021 года военные получат еще три таких корабля. В общей сложности, ВМС Украины должны получить десять корветов проекта 58250.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... kl-157600/

2. Що розробив-побудував ЗЕ?
* Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна наприкінці 2023 року отримає новий сучасний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині. Про це він сказав у неділю, 4 липня, під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України під час свого візиту до Одеської області, який транслювали на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook."

Крім того, за його словами, в порту "Південний" на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення - щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США.

"Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark-6", - повідомив український президент.

Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. Як сказав Зеленський, невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-u-2023- ... a-58153963
__________________________________

Ще раз поясню: мені як-то пофігу захист Овоча або Зелі.
Але ж тут лунають думки. І досягнення ПАПа будуються на порівнянні з іншими. (До речі, забувається, що інші в інших обставинах).
Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили.
А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.

І випливає...
По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ.
Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.
Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...

Інша річ, що при зміні суттєвій зміні ситуації, цього мінімуму звісно замало буде.
__________________________________
А от і перший Байрактар для ВМС підійшов з випередженням графіку:
Миронюк провів перевірку стану реалізації контракту на постачання ударних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 турецького виробництва для потреб Військово-Морських сил України.

За його словами, поставка першого комплексу у липні відбулась із випередженням графіка. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління.
https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/16/ ... i-na-mori-–-oleksandr-mironyuk/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:16

  detroytred написав:Ще раз поясню: мені як-то пофігу захист Овоча або Зелі.

И ты вылез защищать и Овоща, и Зеленского

  detroytred написав:Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили.
А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.

І випливає...
По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ.
Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.
Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...

Я тебе давно советовал, прежде чем писать километровые посты - изучи вопрос.
А теперь начну тебя возить мордой по фактам

По Овощу
Завод, строивший корвет Володимир Великий, – ликвидирован. Боевой корабль можно достроить
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены

Работы прекращены. Ничего не построено

Предприятие - официальный банкрот
Владелец этого завода - Вадим "сука православная" Новинский.
Который покупал завод явно не для того, чтобы производить там корабли
Банкротство - заведомый финал

По Зеленскому
Одни обещания, что через год-два у нас будут корабли. Вот когда будут, тогда и поговорим
Зеленский много чего обещает
К тому же, государственный оборонный заказ на этот год полностью провален

А вот при Порошенко
Таки построили и приняли на вооружение несколько ДШК
За что теперь и пытаются судить 4-х человек

Так что, ты опять облажался
Защита тобой Овоща и Зеленеского - выглядит как полная брехня
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:32

  pesikot написав:По Овощу
Завод, строивший корвет Володимир Великий, – ликвидирован. Боевой корабль можно достроить
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены

Работы прекращены. Ничего не построено


Слона то я и не заметил... (с)


Кто в 2011-м (когда началось строительство корвета) и в 2014-м, когда работы по его строительству были прекращены) был Президентом Украины:
- Янукович
- и.о. Турчинов
- Порошенко
- Зеленский
:?:
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