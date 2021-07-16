Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 Шо там у твоїх дорогих рашиків ? Больше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода. Например, в США, по разным оценкам, средняя семья тратит на еду от 9% до 13% своих доходов. В странах Евросоюза этот показатель варьируется от 7% до 27%. Так, согласно данным Евростата за 2019 год, антилидером по расходам семьи на питание и безалкогольные напитки является Румыния, жители которой «проедают» 27,8% своих доходов. За ней следуют Литва (20,9%) и Эстония (19,6%). В Болгарии, Хорватии и Латвии затраты на продукты составляют от 18% до 19% семейного бюджета. Меньше всего тратят на еду в наиболее богатых странах — Великобритании (7,8%), Ирландии (8,7%), Люксембурге — (9,1%) и Австрии — (9,7%). На этом фоне Россия выглядит аутсайдером. По данным Росстата, в июне рост потребительских цен в России ускорился до 6,5%, а продовольственные товары подорожали на 7,9%. По другим данным, продуктовая инфляция давно измеряется двузначными числами. Именно она и является реальной инфляцией для тех россиян, которые половину своих доходов и больше тратят на продукты.
В середине апреля 2021 года Росстат обнародовал информацию, в соответствии с которой, по результатам 2020 года в РФ 12,1% населения — это около 17,8 миллиона граждан, имели доход меньше прожиточного минимума. Это минимальный показатель с 2014 года.
По данным доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), свыше девяти миллионов россиян нуждаются в большем количестве пищи, чем могут себе позволить, или питаются недостаточно хорошо для нормального функционирования организма.
С момента присоединения Крыма доходы россиян обрушились уже на 10%, а рост цен на продовольствие в первом полугодии 2021 года достиг шестилетнего рекорда – 8,7%. Это приводит к тому, что россияне все больше тратят на еду, а многим из них на естественную потребность уже не хватает заработка. Согласно исследованию аналитического центра Университета «Синергия», результаты которого публикует РИА Новости, каждый шестой житель России (16%) тратит все доходы на покупку еду. Это 23,3 млн человек, для которых любая другая покупка, кроме еды, оказывается невозможной. Вместе с тем 60,4% россиян тратят половину зарплаты на еду. И только 28,8% расходуют на питание треть личного бюджета. При этом, по данным Росстата, 53,7% жителей России живут на сумму меньше 27 тыс. руб. в месяц. Еще 34,5% – на 19 тыс. руб., а 20,4% – на 14 тыс. руб. У 9,7% россиян доходы не превышают 10 тыс. руб. И лишь у 6,4% они составляют более 75 тыс. руб. в месяц. Такое распределение доходов и проблема с ростом цен на продовольствие уже привели к тому, что в стране, по данным ЮНИСЕФ, входящей в структуру ООН, 9 млн человек живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Между тем 400 тыс. россиян находятся на грани голода.
У відповідь антиукраїням(тобто людям які на цьому форумі займаються тільки тим що обси**ють Україну) ось об'єктивний рейтинг якості життя: https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... ountry.jsp Об'єктивний тому що Numbeo збирає дані від реальних людей, а не публікує рейтинги(дослідження, новини) на замовлення. Україна вище усіх пострадянських країн за виключенням Прибалтики. Білорусь ми обігнали цього року.
Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться. Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?
unicdima написав:Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться. Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?
Палає тільки у тебе і таких як ти. Скільки катерів розробив/побудував Зеленський? Чи Янукович?
unicdima написав:Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться. Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?
Палає тільки у тебе і таких як ти. Скільки катерів розробив/побудував Зеленський? Чи Янукович?
Янукович будував ... на обіцянках)) *Пан Янукович назвав своїм завданням створення "сильного флоту, готового адекватно реагувати на сучасні виклики" і заявив про необхідність "відродити славу України як морської держави".
Хоча ... дійсно започаткував-то саме Янукович, навіть цілу програму на 4 кораблі : " Президент Украины Виктор Янукович посетил Черноморский судостроительный завод в Николаеве. В цеху №11 он принял участие в закладке корабля класса корвет для Военно-Морских Сил Украины.
На ЧСЗ заявили, что концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса корвет предусматривает создание серии корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года, причем головной корабль планируется передать заказчику уже в 2016 году.
Навіть 10 корветів: Черноморский судостроительный завод провел церемонию закладки первого корабля класса корвет, который будет построен по проекту 58250, сообщает"Новый Севастополь". В церемонии принял участие президент Украины Виктор Янукович. Как ожидается, первый в серии корвет будет передан ВМС Украины в 2016 году, а до 2021 года военные получат еще три таких корабля. В общей сложности, ВМС Украины должны получить десять корветов проекта 58250. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... kl-157600/
2. Що розробив-побудував ЗЕ? * Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна наприкінці 2023 року отримає новий сучасний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині. Про це він сказав у неділю, 4 липня, під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України під час свого візиту до Одеської області, який транслювали на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook."
Крім того, за його словами, в порту "Південний" на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення - щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США.
"Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark-6", - повідомив український президент.
Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. Як сказав Зеленський, невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери. https://www.dw.com/uk/zelenskyi-u-2023- ... a-58153963 __________________________________
Ще раз поясню: мені як-то пофігу захист Овоча або Зелі. Але ж тут лунають думки. І досягнення ПАПа будуються на порівнянні з іншими. (До речі, забувається, що інші в інших обставинах). Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили. А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.
І випливає... По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ. Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити. Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...
Інша річ, що при зміні суттєвій зміні ситуації, цього мінімуму звісно замало буде. __________________________________ А от і перший Байрактар для ВМС підійшов з випередженням графіку: Миронюк провів перевірку стану реалізації контракту на постачання ударних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 турецького виробництва для потреб Військово-Морських сил України.
За його словами, поставка першого комплексу у липні відбулась із випередженням графіка. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління. https://www.mil.gov.ua/news/2021/07/16/ ... i-na-mori-–-oleksandr-mironyuk/
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены
Работы прекращены. Ничего не построено
Предприятие - официальный банкрот Владелец этого завода - Вадим "сука православная" Новинский. Который покупал завод явно не для того, чтобы производить там корабли Банкротство - заведомый финал
По Зеленскому Одни обещания, что через год-два у нас будут корабли. Вот когда будут, тогда и поговорим Зеленский много чего обещает К тому же, государственный оборонный заказ на этот год полностью провален
А вот при Порошенко Таки построили и приняли на вооружение несколько ДШК За что теперь и пытаются судить 4-х человек
Так что, ты опять облажался Защита тобой Овоща и Зеленеского - выглядит как полная брехня