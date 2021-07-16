Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:28

andrijk777 написав: unicdima написав: Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться.

Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів? Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться.Сподобалась фраза у цьому пропагандонському відео-"катери Гюрза доказали свою боєздатність під час сутички у Керченській затоці", але було зовсім навпаки, найбільш потужне та далекобійне озброєння цього катеру ПТРК Бар`єр було непридатне до використання. І про яку боєздатність може йти мова якщо вони не зробили жодного пострілу у відповідь і здалися після перших пострілів?

Палає тільки у тебе і таких як ти.

Скільки катерів розробив/побудував Зеленський? Чи Янукович? Палає тільки у тебе і таких як ти.Скільки катерів розробив/побудував Зеленський? Чи Янукович?

Янукович будував ... на обіцянках))*Пан Янукович назвав своїм завданням створення "сильного флоту, готового адекватно реагувати на сучасні виклики" і заявив про необхідність "відродити славу України як морської держави".Оглядачі кажуть, що подібні обіцянки робив і попередній президент Ющенко.*Хоча ... дійсно започаткував-то саме Янукович, навіть цілу програму на 4 кораблі :" Президент Украины Виктор Янукович посетил Черноморский судостроительный завод в Николаеве. В цеху №11 он принял участие в закладке корабля класса корвет для Военно-Морских Сил Украины.На ЧСЗ заявили, что концепция целевой оборонной программы строительства кораблей класса корвет предусматривает создание серии корветов, которые должны войти в состав ВМС Украины до 2021 года, причем головной корабль планируется передать заказчику уже в 2016 году.Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен выделить из государственного бюджета 16,22 млрд гривен на финансирование строительства четырех кораблей класса корвет до 2021 года."Навіть 10 корветів:Черноморский судостроительный завод провел церемонию закладки первого корабля класса корвет, который будет построен по проекту 58250, сообщает"Новый Севастополь". В церемонии принял участие президент Украины Виктор Янукович. Как ожидается, первый в серии корвет будет передан ВМС Украины в 2016 году, а до 2021 года военные получат еще три таких корабля. В общей сложности, ВМС Украины должны получить десять корветов проекта 58250.2. Що розробив-побудував ЗЕ?* Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна наприкінці 2023 року отримає новий сучасний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині. Про це він сказав у неділю, 4 липня, під час виступу перед Військово-морськими силами (ВМС) України під час свого візиту до Одеської області, який транслювали на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook."Крім того, за його словами, в порту "Південний" на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення - щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США."Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark-6", - повідомив український президент.Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією. Як сказав Зеленський, невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.__________________________________Ще раз поясню: мені як-то пофігу захист Овоча або Зелі.Але ж тут лунають думки. І досягнення ПАПа будуються на порівнянні з іншими. (До речі, забувається, що інші в інших обставинах).Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили.А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.І випливає...По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ.Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...Інша річ, що при зміні суттєвій зміні ситуації, цього мінімуму звісно замало буде.__________________________________А от і перший Байрактар для ВМС підійшов з випередженням графіку:Миронюк провів перевірку стану реалізації контракту на постачання ударних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 турецького виробництва для потреб Військово-Морських сил України.За його словами, поставка першого комплексу у липні відбулась із випередженням графіка. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу – підйом на штатну робочу висоту, перевірка роботи корисного навантаження та станцій управління.–-oleksandr-mironyuk/