1)
08:35, 14.07.21
Еще одного воина террористы ранили сегодня.
2)
В Кремле объявили, что призывы на российском федеральном телевидении захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство не являются официальной позицией России.
В частности, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле реакцию российских федеральных каналов после "украинской статьи" Путина о необходимости захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство, мотивируя это "границами 1922 года на момент создания СССР" и готов ли в таком случае Кремль начать переговоры о возврате Украине Таганрога, Песков сказал: "В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее"
Не является официальной позицией, НО
Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке
Когда войска РФ начнут вторжение в Украину, то солдаты РФ уже будут знать, что это никакая не Украина, а исторические земли РФ
Раньше, такое разделение Украины задвигали только пропагандоны РФ в российском сегменте интернета
Теперь это озвучено президентом РФ. Почему сейчас ?
Да всё очень просто. Бубочка своим дипломатическим хамством лишил Украину поддержки западных стран
Теперь ПУ может открыто говорить, что часть Украины - совсем не часть Украины, а часть РФ и мы можем её взять себе
3)
У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу
Нет у Бубочки времени, но он там увидел глубокую работу у Путина.
Как увидел мир в глазах Путина
БЛЯДЬ!!!
Тебе открыто грозятся отхватить часть страны, а у тебя ирония, у тебя нет времени
Дипломат ёбанный. Это тебе не на Климкина вызвериваться
4)
Список вранья
- 1. Статья переполнена стереотипами и открытой ложью.
- 2. Украинцы, уходите (откуда?), с чем пришли
- 3. Всю жизнь Россия "опекала" Украину
- 4. На Майдан вышли бедные и нацики
- 5. Крым и Донбасс сделали свой выбор
- 6. Война на Донбассе – гражданская, а не российско-украинская
- 7. Украина не хочет выполнять Минск
- 8. Зеленский не хочет мира
- 9. Украинцы разрушили духовные скрепы
- 10. Но нас любят – навеки
5)
В суде считают, что отмена Зеленским указа о назначении Тупицкого является нарушением гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.
6)
Президент заявил, что его цель – вернуть доверие и уважение к суду
Какое доверие к суду ? Твоё личное доверие к суду ? Или к суду, как верховентсву права ?
Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда
Зеленский удивлён, что Верховный Суд вынес решение, согласно закону
Так не надо было КВНить студентом, может чего в голове и осталось бы
А если серьёзно, то Зеленский открыто наезжает на судебную власть, чтобы её подмять. И плюёт на все законы. Ему нужна полностью лояльная судебная власть
Но, моё имхо, судьи подумали и решили, что мы "подлы, но в меру" и решили всё делать по закону для Зеленского. А это очень плохо для Зеленского