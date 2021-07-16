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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7377737873797380
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:43

Кратко. 2021-07-16

Кратко. 2021-07-16

1) Сутки на Донбассе: во вторник погиб боец ВСУ, шестеро - ранены и травмированы
08:35, 14.07.21
Еще одного воина террористы ранили сегодня.

2) В Кремле прокомментировали призывы на росТВ захватить новые территории Украины
В Кремле объявили, что призывы на российском федеральном телевидении захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство не являются официальной позицией России.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле реакцию российских федеральных каналов после "украинской статьи" Путина о необходимости захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство, мотивируя это "границами 1922 года на момент создания СССР" и готов ли в таком случае Кремль начать переговоры о возврате Украине Таганрога, Песков сказал: "В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее"

Не является официальной позицией, НО
Российских военных обязали учить статью Путина об Украине – СМИ
Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке

Когда войска РФ начнут вторжение в Украину, то солдаты РФ уже будут знать, что это никакая не Украина, а исторические земли РФ

Раньше, такое разделение Украины задвигали только пропагандоны РФ в российском сегменте интернета
Теперь это озвучено президентом РФ. Почему сейчас ?

Да всё очень просто. Бубочка своим дипломатическим хамством лишил Украину поддержки западных стран
Теперь ПУ может открыто говорить, что часть Украины - совсем не часть Украины, а часть РФ и мы можем её взять себе

3) Зеленский иронично прокомментировал статью Путина о "единстве россиян и украинцев"
У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу

Нет у Бубочки времени, но он там увидел глубокую работу у Путина.
Как увидел мир в глазах Путина

БЛЯДЬ!!!
Тебе открыто грозятся отхватить часть страны, а у тебя ирония, у тебя нет времени

Дипломат ёбанный. Это тебе не на Климкина вызвериваться

4) Фактчек | Путин написал статью об Украине. И соврал минимум 10 раз (на самом деле больше)
Список вранья
  • 1. Статья переполнена стереотипами и открытой ложью.
  • 2. Украинцы, уходите (откуда?), с чем пришли
  • 3. Всю жизнь Россия "опекала" Украину
  • 4. На Майдан вышли бедные и нацики
  • 5. Крым и Донбасс сделали свой выбор
  • 6. Война на Донбассе – гражданская, а не российско-украинская
  • 7. Украина не хочет выполнять Минск
  • 8. Зеленский не хочет мира
  • 9. Украинцы разрушили духовные скрепы
  • 10. Но нас любят – навеки

5) В Верховном суде разъяснили отмену указа Зеленского по Тупицкому
В суде считают, что отмена Зеленским указа о назначении Тупицкого является нарушением гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.

6) Зеленский: перезагрузка ВСП начнет реальную судебную реформу в Украине
Президент заявил, что его цель – вернуть доверие и уважение к суду

Какое доверие к суду ? Твоё личное доверие к суду ? Или к суду, как верховентсву права ?
"Зеленский неприятно удивлен". В ОП ответили на решение Верховного суда по Тупицкому
Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда

Зеленский удивлён, что Верховный Суд вынес решение, согласно закону
Так не надо было КВНить студентом, может чего в голове и осталось бы

А если серьёзно, то Зеленский открыто наезжает на судебную власть, чтобы её подмять. И плюёт на все законы. Ему нужна полностью лояльная судебная власть
Но, моё имхо, судьи подумали и решили, что мы "подлы, но в меру" и решили всё делать по закону для Зеленского. А это очень плохо для Зеленского
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:57

  yanyura написав:
  pesikot написав:По Овощу
Завод, строивший корвет Володимир Великий, – ликвидирован. Боевой корабль можно достроить
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены

Работы прекращены. Ничего не построено


Слона то я и не заметил... (с)


Кто в 2011-м (когда началось строительство корвета) и в 2014-м, когда работы по его строительству были прекращены) был Президентом Украины:
- Янукович
- и.о. Турчинов
- Порошенко
- Зеленский
:?:

Ты вылез, а смысл ?
Я написал, что заводом завладел Новинский, который и не думал достраивать корветы

Но ты это не увидел, зоркий глаз ты наш. Предпочёл не увидеть.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:31

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:зоркий глаз ты наш

Не напомнишь, в каком году и при каком Президенте Украины, ЧСЗ был продан Новинскому и какие Президенты палец о палец не ударили, чтобы вернуть его государству, ну или хотя бы заставить выполнять оборонные заказы страны?
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 16 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:32

  unicdima написав:Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться

Виготовлення військової продукції на вітчизняних підприємствах - злочин. Очікувано.
Не дивно, чому оборонні підприємства загинаються та вже майже нічого не виготовляють.
КРАЗу капець, а тепер вже і Кузні, і багато ще підприємств закриються, бо техніка "неналежної якості". Та з таким формулюванням можна закрити весь український ВПК (що і роблять зелені), купуючи закордонні взірці втридорого, а там виявиться, що і в них є недоліки, бо конструкторські недопрацювання є завжди. Особливо, коли наші напівмертві підприємства зовсім недавно повернулись до життя та практично заново вчаться виготовляти надскладну військову техніку.
Вихід тут один – замовляти більше у вітчизняних виробників та заставляти виправляти конструкторські помилки. Судити за таке, та ще й з такими заставами (більше, ніж мертвечуку) – диверсія проти власного ВПК, бо завтра під страхом застосування формулюванням техніка "неналежної якості" виробниики і військові просто перестануть співпрацювати.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:57

  yanyura написав:
  pesikot написав:зоркий глаз ты наш

Не напомнишь, в каком году и при каком Президенте Украины, ЧСЗ был продан Новинскому и какие Президенты палец о палец не ударили, чтобы вернуть его государству, ну или хотя бы заставить выполнять оборонные заказы страны?

Обосрался, вытрись

Потому заказы на кузню и были перенаправлены
Потому что, на ЧСЗ блокировалось выполнения заказов
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:59

  yanyura написав:
  pesikot написав:зоркий глаз ты наш

Не напомнишь, в каком году и при каком Президенте Украины, ЧСЗ был продан Новинскому

Напомню, при Януковиче
Ты неправильно читал, что я писал
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