Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:43

08:35, 14.07.21

Еще одного воина террористы ранили сегодня.

В Кремле объявили, что призывы на российском федеральном телевидении захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство не являются официальной позицией России.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле реакцию российских федеральных каналов после "украинской статьи" Путина о необходимости захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство, мотивируя это "границами 1922 года на момент создания СССР" и готов ли в таком случае Кремль начать переговоры о возврате Украине Таганрога, Песков сказал: "В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее"

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке

У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, которые я прочитал, я увидел там глубокую работу

1. Статья переполнена стереотипами и открытой ложью.

2. Украинцы, уходите (откуда?), с чем пришли

3. Всю жизнь Россия "опекала" Украину

4. На Майдан вышли бедные и нацики

5. Крым и Донбасс сделали свой выбор

6. Война на Донбассе – гражданская, а не российско-украинская

7. Украина не хочет выполнять Минск

8. Зеленский не хочет мира

9. Украинцы разрушили духовные скрепы

10. Но нас любят – навеки

В суде считают, что отмена Зеленским указа о назначении Тупицкого является нарушением гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.



Президент заявил, что его цель – вернуть доверие и уважение к суду

Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда

Кратко. 2021-07-16Не является официальной позицией, НОКогда войска РФ начнут вторжение в Украину, то солдаты РФ уже будут знать, что это никакая не Украина, а исторические земли РФРаньше, такое разделение Украины задвигали только пропагандоны РФ в российском сегменте интернетаТеперь это озвучено президентом РФ. Почему сейчас ?Да всё очень просто. Бубочка своим дипломатическим хамством лишил Украину поддержки западных странТеперь ПУ может открыто говорить, что часть Украины - совсем не часть Украины, а часть РФ и мы можем её взять себеНет у Бубочки времени, но он там увидел глубокую работу у Путина.Как увидел мир в глазах ПутинаДипломат ёбанный. Это тебе не на Климкина вызвериватьсяСписок враньяКакое доверие к суду ? Твоё личное доверие к суду ? Или к суду, как верховентсву права ?Зеленский удивлён, что Верховный Суд вынес решение, согласно законуТак не надо было КВНить студентом, может чего в голове и осталось быА если серьёзно, то Зеленский открыто наезжает на судебную власть, чтобы её подмять. И плюёт на все законы. Ему нужна полностью лояльная судебная властьНо, моё имхо, судьи подумали и решили, что мы "подлы, но в меру" и решили всё делать по закону для Зеленского. А это очень плохо для Зеленского