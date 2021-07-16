Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В Кремле объявили, что призывы на российском федеральном телевидении захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство не являются официальной позицией России.
В частности, отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле реакцию российских федеральных каналов после "украинской статьи" Путина о необходимости захватить новые территории Украины или даже ликвидировать украинское государство, мотивируя это "границами 1922 года на момент создания СССР" и готов ли в таком случае Кремль начать переговоры о возврате Украине Таганрога, Песков сказал: "В своей статье Путин говорил в целом о тех минах замедленного действия, которые были заложены в СССР, о юридических принципах и так далее"
Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке
Когда войска РФ начнут вторжение в Украину, то солдаты РФ уже будут знать, что это никакая не Украина, а исторические земли РФ
Раньше, такое разделение Украины задвигали только пропагандоны РФ в российском сегменте интернета Теперь это озвучено президентом РФ. Почему сейчас ?
Да всё очень просто. Бубочка своим дипломатическим хамством лишил Украину поддержки западных стран Теперь ПУ может открыто говорить, что часть Украины - совсем не часть Украины, а часть РФ и мы можем её взять себе
Президент Владимир Зеленский неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда, который отменил указ Зеленского, отменяющий назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда
Зеленский удивлён, что Верховный Суд вынес решение, согласно закону Так не надо было КВНить студентом, может чего в голове и осталось бы
А если серьёзно, то Зеленский открыто наезжает на судебную власть, чтобы её подмять. И плюёт на все законы. Ему нужна полностью лояльная судебная власть Но, моё имхо, судьи подумали и решили, что мы "подлы, но в меру" и решили всё делать по закону для Зеленского. А это очень плохо для Зеленского
Не напомнишь, в каком году и при каком Президенте Украины, ЧСЗ был продан Новинскому и какие Президенты палец о палец не ударили, чтобы вернуть его государству, ну или хотя бы заставить выполнять оборонные заказы страны?
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 16 лип, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:Палає у Пороха, розуміє, що ці злочини і до нього тягнуться
Виготовлення військової продукції на вітчизняних підприємствах - злочин. Очікувано. Не дивно, чому оборонні підприємства загинаються та вже майже нічого не виготовляють. КРАЗу капець, а тепер вже і Кузні, і багато ще підприємств закриються, бо техніка "неналежної якості". Та з таким формулюванням можна закрити весь український ВПК (що і роблять зелені), купуючи закордонні взірці втридорого, а там виявиться, що і в них є недоліки, бо конструкторські недопрацювання є завжди. Особливо, коли наші напівмертві підприємства зовсім недавно повернулись до життя та практично заново вчаться виготовляти надскладну військову техніку. Вихід тут один – замовляти більше у вітчизняних виробників та заставляти виправляти конструкторські помилки. Судити за таке, та ще й з такими заставами (більше, ніж мертвечуку) – диверсія проти власного ВПК, бо завтра під страхом застосування формулюванням техніка "неналежної якості" виробниики і військові просто перестануть співпрацювати.
Не напомнишь, в каком году и при каком Президенте Украины, ЧСЗ был продан Новинскому и какие Президенты палец о палец не ударили, чтобы вернуть его государству, ну или хотя бы заставить выполнять оборонные заказы страны?
Обосрался, вытрись
Потому заказы на кузню и были перенаправлены Потому что, на ЧСЗ блокировалось выполнения заказов
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены
Работы прекращены. Ничего не построено
Предприятие - официальный банкрот Владелец этого завода - Вадим "сука православная" Новинский. Который покупал завод явно не для того, чтобы производить там корабли Банкротство - заведомый финал
По Зеленскому Одни обещания, что через год-два у нас будут корабли. Вот когда будут, тогда и поговорим Зеленский много чего обещает К тому же, государственный оборонный заказ на этот год полностью провален
А вот при Порошенко Таки построили и приняли на вооружение несколько ДШК За что теперь и пытаются судить 4-х человек
Так что, ты опять облажался Защита тобой Овоща и Зеленеского - выглядит как полная брехня
А тепер я ткну тебе мордочкою в чергову твою брехню. Як ти знов вискочив і збрехав. Дивись факт - що саме я написав, цитую: 1а.) "Янукович будував ... на обіцянках))" 1б.) "Хоча ... дійсно започаткував-то саме Янукович, навіть цілу програму на 4 кораблі". По буквах - ЗАПОЧАТКУВАВ.
2. В цитатах статей,які я навів: "В цеху №11 он принял участие в закладке корабля". По буквах - В ЗАКЛАДКЕ.
3. *Черноморский судостроительный завод провел церемонию закладки первого корабля класса корвет* По буквах - ЗАКЛАДКИ.
4. По Зе в статті: * Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна наприкінці 2023 року отримає новий сучасний військовий корабель, будівництво якого вже почали в Туреччині. Про це він сказав у неділю* По буквах - ПОЧАЛИ будівництво. ___________________________________
На це все ти навів факти недобудови корвету - *Работы прекращены. Ничего не построено* І факти, що від ЗЕ поки одні обіцянки * Одни обещания, что через год-два у нас будут корабли. Вот когда будут, тогда и поговорим*.
Зробив ТИ висновок: * Так что, ты опять облажался. Защита тобой Овоща и Зеленеского - выглядит как полная брехня*.
ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. НАЯВНЕ Ж. чи, як завжди, відмовчися після того, коли тебе ткнули в конкретні факти твоєї брехні.
detroytred написав:А тепер я ткну тебе мордочкою в чергову твою брехню. Як ти знов вискочив і збрехав. ..... ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. полная брехня*.
ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. НАЯВНЕ Ж. чи, як завжди, відмовчися після того, коли тебе ткнули в конкретні факти твоєї брехні.
Я не знаю навіщо папуасів з словниковим набором з одного слова - тут тримають Ба більше Коли я привожи цитату класика - мене банять на добу Коли ця помилка природи під копірку три рази в день продукує повідомлення яке на 99% по суті складається з одного слова.. Його тримають