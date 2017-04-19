Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены
Работы прекращены. Ничего не построено
Слона то я и не заметил... (с)
Кто в 2011-м (когда началось строительство корвета) и в 2014-м, когда работы по его строительству были прекращены) был Президентом Украины: - Янукович - и.о. Турчинов - Порошенко - Зеленский
Ты вылез, а смысл ? Я написал, что заводом завладел Новинский, который и не думал достраивать корветы
Но ты это не увидел, зоркий глаз ты наш. Предпочёл не увидеть.[/quote] _______________________________ Привіт, як Турчинову, так і Порошенко. Які, маючи гарячу фазу війни ну нічогісінько не зробили для того, щоб усякі новінські або добудовувати корвет, або повернули завод у держвласність.
Як крайній варіант -- саме для цього і вводиться військовий стан та тещо.
І аж у 2017-му Луценко тільки словісно роздуплився на намір)) *У вересні 2017 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про намір зрушити з місця процес повернення в державну власність Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ) і ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод «Океан»[3*.
detroytred написав:А тепер я ткну тебе мордочкою в чергову твою брехню. Як ти знов вискочив і збрехав. ..... ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. полная брехня*.
ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. НАЯВНЕ Ж. чи, як завжди, відмовчися після того, коли тебе ткнули в конкретні факти твоєї брехні.
Я не знаю навіщо папуасів з словниковим набором з одного слова - тут тримають Ба більше Коли я привожи цитату класика - мене банять на добу Коли ця помилка природи під копірку три рази в день продукує повідомлення яке на 99% по суті складається з одного слова.. Його тримають
Да-да)) на 99%.
Ти випускаєш маленьку дрібничку -- це в мій бік лунає, генериться потік брехні та перекручень В мій. Я на нього відповідаю. Конкретно. По кожному твердженню.
Ось і ти легесенько збрехав про 99%. Знову... Як і завжди. І на цьому побудував.
detroytred написав:А тепер я ткну тебе мордочкою в чергову твою брехню. Як ти знов вискочив і збрехав. ..... ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. полная брехня*.
ПО БУКВАХ ПЕРЕЧИТАЙ І КОНКРЕТНО ВКАЖИ, ДЕ САМЕ В МЕНЕ БРЕХНЯ. НЕ ВКАЖЕШ -- ТОДІ САМЕ ТИ ЗНОВ ЗБРЕХАВ. НАЯВНЕ Ж. чи, як завжди, відмовчися після того, коли тебе ткнули в конкретні факти твоєї брехні.
Я не знаю навіщо папуасів з словниковим набором з одного слова - тут тримають Ба більше Коли я привожи цитату класика - мене банять на добу Коли ця помилка природи під копірку три рази в день продукує повідомлення яке на 99% по суті складається з одного слова.. Його тримають
Да-да)) на 99%. потік брехні та перекручень ,... збрехав про 99%.
Папуас - він і в Африці папуас....такий самий необучаємий... Ти хоч би таке поняття як синоніми вивчив
І да -- це ти знов величезний недолік знайшов))) (Як пости рахував. Ну величезний недолік - по три пости відповідати а один). Використання даного слова.
Ну овсім порівняно з твоїми наклепами та брехнею.
Заспокійся. Вже пояснював, що проблема свого вигляду в мене не існує. Чого ти переймаєшся-то буду чи ні виглядати я розумішим?!)) Ти з своїми мегазашкварами розберись. Реальний, статки, місія і ... потоки брехні.
В издании напоминают, что на ЧСЗ в 2011 году начали строительство головного корабля из серии корветов проекта 58250 (серия Володимир Великий), однако в 2014 работы были прекращены
Работы прекращены. Ничего не построено
Слона то я и не заметил... (с)
Кто в 2011-м (когда началось строительство корвета) и в 2014-м, когда работы по его строительству были прекращены) был Президентом Украины: - Янукович - и.о. Турчинов - Порошенко - Зеленский
Шах і мат: У цьому році з’явилась інформація про відновлення його будівництва замороженому восени 2014 року по причині перерозподілу фінансування для Збройних Сил України. Як відомо на початку планувалась серія з цих кораблів у 10 штук, які планувалось побудувати до 2026 року, перші 4 з яких у 2018 року, пізніше терміни скоригували до 2021 року.
Головний корабель заклали у 2010 році, але через брак фінансування його будівництво декілька разів призупинялось, останній раз будівництво профінансували наприкінці 2013 року. З окупацією Криму та початком бойових дій на Донбасі будівництво в чергове призупинили." https://svidok.info/ru/news/5519
По буквах ПРИЧИНА ЗУПИНКИ У 2014: * замороженому восени 2014 року по причині перерозподілу фінансування для Збройних Сил України.*
detroytred написав:Мені достатньо використання виразу "брехня", як "ложь".
Так і мені достатньо дейтрой=совок з мізерним словарним запасом.
Ага. Цей висновок ти побудував, як завжди, на звуженні картинки. На єдиному прикладі зі словом "брехня" (ложь).
Чи ти вважаєш, що тут поеми треба писати для різноманітного визначення тієї брехні, яку в мій бік генерять?
Зрозумів в чому твій черговий єралашик. Я тобі вже пропонував вивчити демагогічні прийоми і хоч різноманітити їх. Бо розкриваються наявне.
І ярличок *совка* ти теж зі стелі ліпиш... Чудило, яке пішло з армії, бо совок розвалився.
Я б і з совком погодився, якщо б це відповідало дійсності. Тобто я дійсно був його прихильником. А так я тобі десятки своїх цитат з негативним ставленням до совка можу навести. А ти них з прихильництвом мене до нього - ні. Так, як завжди, голослівно прибрехав...
Уяви яка несправедливість: ти пару строк з брехнею, а я тобі конкретно і чітко по поличках.
Зрозумій, що пофіг хто ти (пенс, мільйонер, студент і т.д.). Обговорюються конкретні твердження, думки. Тобі ж пояснювали, що навіть справді з досягеннями з такою патологічною брехнею це ...
detroytred написав:.."брехня" (ложь). ..брехні, яку в мій бік генерять? Зрозумів в чому твій черговий єралашик. ...зі стелі ліпиш... .. голослівно прибрехав... .. ти пару строк з брехнею, .. такою патологічною брехнею це ...
Мені особисто - якось пофіг/нафіг хто/що/як пише тут Захотів - зайшов Не захотів - проігнорував Але мені цікаво Як модератори з такими філологами тут себе почувають? Невже заради грошей - погоджуються тут графоманів з скудним словарним запасом терпіти?
[quote="5262950:budivelnik"][quote="5262938:detroytred"] [b].."брехня" (ложь).[/b] ..[b]брехні[/b], яку в мій бік генерять? Зрозумів в чому твій черговий [b]єралашик[/b]. ...зі стелі [b]ліпиш[/b]... .. голослівно [b]прибрехав[/b]... .. ти пару строк з [b]брехнею,[/b] .. такою [b]патологічною брехнею[/b] це ...[/quote]Мені особисто - якось пофіг/нафіг хто/що/як пише тут Захотів - зайшов Не захотів - проігнорував Але мені цікаво Як модератори з такими філологами тут себе почувають? Невже заради грошей - погоджуються тут графоманів з скудним словарним запасом терпіти?[/quote] Оооо Ти нову вимогу згенерував. Від себе.
В студію конкретні параметри! Надай їх модераторам, як інструкцію.
Ну що ти вигадуєш? Вже зовсім злетів... Тепер до словарного запасу приклепався, як раніше до трьох постів. Це капець...
Про корвет йде дискусія. Про корвет. При чому я не проти, щоб мене виправляли, якщо я десь помиляюсь. Всі можуть помилятися. Вкажуть на помилку, визнаю.
Будуть в правилах користування форуму вимоги до словарного запасу, тоді й піднімай це. Що наступне вигадаєш - орфографію і тещо? Пости рахував, словниковий запас оцінював, наступне ?