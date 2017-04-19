Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:43

budivelnik написав: detroytred написав: Мені достатньо використання виразу "брехня", як "ложь". Мені достатньо використання виразу "брехня", як "ложь". Так і мені достатньо

дейтрой=совок з мізерним словарним запасом. Так і мені достатньодейтрой=совок з мізерним словарним запасом.

Ага.Цей висновок ти побудував, як завжди, на звуженні картинки.На єдиному прикладі зі словом "брехня" (ложь).Чи ти вважаєш, що тут поеми треба писати для різноманітного визначення тієї брехні, яку в мій бік генерять?Зрозумів в чому твій черговий єралашик.Я тобі вже пропонував вивчити демагогічні прийоми і хоч різноманітити їх.Бо розкриваються наявне.І ярличок *совка* ти теж зі стелі ліпиш...Чудило, яке пішло з армії, бо совок розвалився.Я б і з совком погодився, якщо б це відповідало дійсності. Тобто я дійсно був його прихильником.А так я тобі десятки своїх цитат з негативним ставленням до совка можу навести.А ти них з прихильництвом мене до нього - ні.Так, як завжди, голослівно прибрехав...Уяви яка несправедливість: ти пару строк з брехнею, а я тобі конкретно і чітко по поличках.Зрозумій, що пофіг хто ти (пенс, мільйонер, студент і т.д.).Обговорюються конкретні твердження, думки.Тобі ж пояснювали, що навіть справді з досягеннями з такою патологічною брехнею це ...