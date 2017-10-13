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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7379738073817382
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:23

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Чудило, яке пішло з армії, бо совок розвалився.

Вы не правы:
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

Політичні дискусії
Я звільнився з ЗСУ СРСР у Грозному в 1990 році , по закінченню контракту прапорщика

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

8 грудня 1991 року голови республік-першозасновників СРСР — Росії, України та Білорусі — Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич у держрезиденції «Віскулі» в Біловезькій пущі підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.
...
Уранці 26 грудня 1991 р. ця палата зібралася на своє останнє засідання, на якому було прийнято рішення, в якому було констатовано факт припинення існування Радянського Союзу.
...
З моменту здобуття незалежності в 1991 році Україна...

https://bit.ly/36Hi9vu
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:35

  yanyura написав:
  detroytred написав:Чудило, яке пішло з армії, бо совок розвалився.

Вы не правы:
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

Політичні дискусії
Я звільнився з ЗСУ СРСР у Грозному в 1990 році , по закінченню контракту прапорщика

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

8 грудня 1991 року голови республік-першозасновників СРСР — Росії, України та Білорусі — Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич у держрезиденції «Віскулі» в Біловезькій пущі підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.
...
Уранці 26 грудня 1991 р. ця палата зібралася на своє останнє засідання, на якому було прийнято рішення, в якому було констатовано факт припинення існування Радянського Союзу.
...
З моменту здобуття незалежності в 1991 році Україна...

https://bit.ly/36Hi9vu

Я правий на 100%.

Якщо не вірите на слово, то можу пошукати цитату його, де дослівно з двох причин СВОГО звільнення з армії так і вказав -- бо країна, в армії якої я служив, розвалилася.

Шукати чи повірите?
Бо я йому її наводив неодноразово з вказанням часу дати повідомлення.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 16 лип, 2021 22:48, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Якщо не вірите на слово, то можу пошукати цитату його, де дослівно з двох причин СВОГО звільнення з армії так і вказав -- бо країна, якій я служив, розвалилася.

Вы имеете в виду вот это:
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:28
1 Я народився в СРСР і служив не росії , а СРСР , як тільки СРСР розвалився- я звільнився з збройних сил і повернувся в Україну.
Так до речі . звільнявся я з м Шалі , що під Грозним в 1991 році

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Так это у него был пробел с памятью, т.к. вот это
1 Я звільнився з ЗСУ СРСР у Грозному в 1990 році , по закінченню контракту прапорщика

было им написано за год до того:
Додано: Чет 12 жов, 2017 18:27


Но потом память вернулась и это
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

было написано
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:59


А СССР развалился в 1991-м...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:47

Тримайте свою ж))) цитату:

  yanyura написав:
  budivelnik написав:звинувачує людину в зраді , хоча в людини просто закінчився контракт+розвалилась держава в ЗС якої він служив

  budivelnik написав:Я звільнився з ЗСУ СРСР у Грозному в 1990 році , по закінченню контракту прапорщика


Не стыдно поучать других и при этом не знать год образования своей страны?
Сучасна держава Україна утворилася 24 серпня 1991 р. на основі УРСР в результаті розпаду Радянського Союзу, що скріплено результатом волевиявлення народу України 1 грудня 1991 року.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BD%D0%B0

8 грудня 1991 року голови республік-першозасновників СРСР — Росії, України та Білорусі — Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич у держрезиденції «Віскулі» в Біловезькій пущі підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%BA


Пт 13 окт, 2017 12:54
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?закінчився+контракт&sid=2e5e1f3b702c635a58c842b781d225a9#p4192294

Знайти тепер перше повідомлення з власним твердження автора не проблема.
Навіть більше, пам'ятаю, що до цього з "+" є ще одне повідомлення, де автор чітко вказує на дві причини чому пішов з армії.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 08:30

  detroytred написав:Чудило, яке пішло з армії, бо совок розвалився.

Не тревожь мне душу, скрипка! :)


  yanyura написав:
  detroytred написав:Чудило, яке пішло з армії, бо совок розвалився.

Вы не правы:
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

Політичні дискусії
Я звільнився з ЗСУ СРСР у Грозному в 1990 році , по закінченню контракту прапорщика

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
8 грудня 1991 року голови республік-першозасновників СРСР — Росії, України та Білорусі — Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич у держрезиденції «Віскулі» в Біловезькій пущі підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.
...
Уранці 26 грудня 1991 р. ця палата зібралася на своє останнє засідання, на якому було прийнято рішення, в якому було констатовано факт припинення існування Радянського Союзу.
...
З моменту здобуття незалежності в 1991 році Україна...

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Ви прям, як літописець Нестор. :)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 15:04

Re: Політичні дискусії

Я так і не почув відповіді на питання, при Порошенку довели до банкрутства найбільші стратегічні підприємства, МС практично продали, то це державна зрада чи патріотизм?
unicdima
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