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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7379738073817382
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:41

  unicdima написав:Я так і не почув відповіді на питання, при Порошенку довели до банкрутства найбільші стратегічні підприємства, МС практично продали, то це державна зрада чи патріотизм?

После того, как ты ответишь, сколько катеров было построено при Зеленском
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:44

Re: Політичні дискусії

Срочно! Новинский наносит удар пор армии и пытается уничтожить недостроенный украинский корвет


detroyted, это тот самый "построенный" при Януковиче корвет
Сиди, изучай
"Медленно шевеля губами" (с)

unicdima, тебя это тоже касается. Сидеть. Изучать.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:46

Re: Політичні дискусії

Западная Европа фактически является окраиной Евразии. А амбиций, как у Украины
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46

  pesikot написав:
Срочно! Новинский наносит удар пор армии и пытается уничтожить недостроенный украинский корвет


detroyted, это тот самый "построенный" при Януковиче корвет
Сиди, изучай
"Медленно шевеля губами" (с)

unicdima, тебя это тоже касается. Сидеть. Изучать.

От брехло!
Брехню брехнею знов криєш.
Де в мене було про *построенный* корвет?

В тебе хоч крапля порядності є?

А собі на лобі запиши: ПАП і Ко надали змогу Новінському нанести удар тещо ...

І нагадай автору роліку, що фінансування побудови корвету останній раз було в 2013.
А потім зупинилося.

До речі, те, як повно подає матеріал автор, показує, що не розбирається він у питаннях перед тим, як поширювати свої роліки.
Я тобі посилання надавав.
Там на порядок повніше і точніше.
Вивчай...
А не цей ширпотреб.
detroytred
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  #<1 ... 7379738073817382
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