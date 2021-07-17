После того, как ты ответишь, сколько катеров было построено при Зеленском
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:41
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:44
Re: Політичні дискусії
detroyted, это тот самый "построенный" при Януковиче корвет
Сиди, изучай
"Медленно шевеля губами" (с)
unicdima, тебя это тоже касается. Сидеть. Изучать.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:46
Re: Політичні дискусії
Западная Европа фактически является окраиной Евразии. А амбиций, как у Украины
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46
От брехло!
Брехню брехнею знов криєш.
Де в мене було про *построенный* корвет?
В тебе хоч крапля порядності є?
А собі на лобі запиши: ПАП і Ко надали змогу Новінському нанести удар тещо ...
І нагадай автору роліку, що фінансування побудови корвету останній раз було в 2013.
А потім зупинилося.
До речі, те, як повно подає матеріал автор, показує, що не розбирається він у питаннях перед тим, як поширювати свої роліки.
Я тобі посилання надавав.
Там на порядок повніше і точніше.
Вивчай...
А не цей ширпотреб.
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