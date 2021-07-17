RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7379738073817382
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:41

  unicdima написав:Я так і не почув відповіді на питання, при Порошенку довели до банкрутства найбільші стратегічні підприємства, МС практично продали, то це державна зрада чи патріотизм?

После того, как ты ответишь, сколько катеров было построено при Зеленском
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 31.08.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:44

Re: Політичні дискусії

Срочно! Новинский наносит удар пор армии и пытается уничтожить недостроенный украинский корвет


detroyted, это тот самый "построенный" при Януковиче корвет
Сиди, изучай
"Медленно шевеля губами" (с)

unicdima, тебя это тоже касается. Сидеть. Изучать.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 31.08.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:46

Re: Політичні дискусії

Западная Европа фактически является окраиной Евразии. А амбиций, как у Украины
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5997
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46

  pesikot написав:
Срочно! Новинский наносит удар пор армии и пытается уничтожить недостроенный украинский корвет


detroyted, это тот самый "построенный" при Януковиче корвет
Сиди, изучай
"Медленно шевеля губами" (с)

unicdima, тебя это тоже касается. Сидеть. Изучать.

От брехло!
Брехню брехнею знов криєш.
Де в мене було про *построенный* корвет?

В тебе хоч крапля порядності є?

А собі на лобі запиши: ПАП і Ко надали змогу Новінському нанести удар тещо ...

І нагадай автору роліку, що фінансування побудови корвету останній раз було в 2013.
А потім зупинилося.

До речі, те, як повно подає матеріал автор, показує, що не розбирається він у питаннях перед тим, як поширювати свої роліки.
Я тобі посилання надавав.
Там на порядок повніше і точніше.
Вивчай...
А не цей ширпотреб.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24444
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 3215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:17

Окремо для тебе:
Проте у загальному відсотку це близько 17% всього об’єму робіт з будівництва корабля, хоча корпус готовий на 80%.

Вартість у еквіваленті 2011 року оцінювалась у 250 млн доларів США, на ньому планувалось встановлювати ряд озброєнь іноземного виробництва, тому ціна незважаючи на велику вітчизняну складову майже не змінилось та і будівництво корпусу у загальному об’ємі вартості це близько 4/5 від усієї суми.
https://mil.in.ua/uk/stan-budivnyctva-k ... mu-zavodi/

Головний корабель заклали у 2010 році, але через брак фінансування його будівництво декілька разів призупинялось, останній раз будівництво профінансували наприкінці 2013 року. З окупацією Криму та початком бойових дій на Донбасі будівництво в чергове призупинили."
https://svidok.info/ru/news/5519

_______________________________
А ти після того, як тебе ткнули, оцей ролік ні про що сунеш.

І заугли, що таке майданчики ЧСЗ.
Можливі причини, які надають фахівці, банкрутства Новінським ЧСЗ.
І що в нього прибуток був ще в 13 році.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24444
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 3215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:36

Сьома річниця Боїнга

Катастрофа MH17: как менялись версии российских СМИ
https://www.bbc.com/russian/features-37496581

Цікаве чтиво хоч і старе.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9977
З нами з: 18.06.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:02

Песікот
А ти ролік сам дивився-то???????)))))))

На 4.42 цей аффтор каже: так (зруйновано) виглядає цех після приходу росбізнесмена Новінського.
А перед цим фото, як гарно будувався корвет, цехи.

Ти розумієш яка ЦЕ ПРЯМА ВІДВЕРТА маніпуляція, м'яко кажучи.
Ключові слова *після приходу*.

Розумієш?
Новинський-то отримав завод ще у 2003 десь. І це саме при ньому були оті гарні фото вигляду цехів, корвету.

Ну а заклик афтора до нинішньої влади, що щось треба терміново робити))))
Так чому ж не робили ПАП і Ко.
Тим паче коли в 2014 був отой гарний стан.
Чому дивилися, як руйнується?
Хто призупинив)) фінансування будівництва?

Це капець...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24444
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 3215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:12

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 08.09.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7379738073817382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.