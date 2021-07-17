После того, как ты ответишь, сколько катеров было построено при Зеленском
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:41
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:44
Re: Політичні дискусії
detroyted, это тот самый "построенный" при Януковиче корвет
Сиди, изучай
"Медленно шевеля губами" (с)
unicdima, тебя это тоже касается. Сидеть. Изучать.
Додано: Суб 17 лип, 2021 17:46
Re: Політичні дискусії
Западная Европа фактически является окраиной Евразии. А амбиций, как у Украины
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:46
От брехло!
Брехню брехнею знов криєш.
Де в мене було про *построенный* корвет?
В тебе хоч крапля порядності є?
А собі на лобі запиши: ПАП і Ко надали змогу Новінському нанести удар тещо ...
І нагадай автору роліку, що фінансування побудови корвету останній раз було в 2013.
А потім зупинилося.
До речі, те, як повно подає матеріал автор, показує, що не розбирається він у питаннях перед тим, як поширювати свої роліки.
Я тобі посилання надавав.
Там на порядок повніше і точніше.
Вивчай...
А не цей ширпотреб.
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:17
Окремо для тебе:
Проте у загальному відсотку це близько 17% всього об’єму робіт з будівництва корабля, хоча корпус готовий на 80%.
Вартість у еквіваленті 2011 року оцінювалась у 250 млн доларів США, на ньому планувалось встановлювати ряд озброєнь іноземного виробництва, тому ціна незважаючи на велику вітчизняну складову майже не змінилось та і будівництво корпусу у загальному об’ємі вартості це близько 4/5 від усієї суми.
Головний корабель заклали у 2010 році, але через брак фінансування його будівництво декілька разів призупинялось, останній раз будівництво профінансували наприкінці 2013 року. З окупацією Криму та початком бойових дій на Донбасі будівництво в чергове призупинили."
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А ти після того, як тебе ткнули, оцей ролік ні про що сунеш.
І заугли, що таке майданчики ЧСЗ.
Можливі причини, які надають фахівці, банкрутства Новінським ЧСЗ.
І що в нього прибуток був ще в 13 році.
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:36
Сьома річниця Боїнга
Катастрофа MH17: как менялись версии российских СМИ
Цікаве чтиво хоч і старе.
Додано: Суб 17 лип, 2021 20:02
Песікот
А ти ролік сам дивився-то???????)))))))
На 4.42 цей аффтор каже: так (зруйновано) виглядає цех після приходу росбізнесмена Новінського.
А перед цим фото, як гарно будувався корвет, цехи.
Ти розумієш яка ЦЕ ПРЯМА ВІДВЕРТА маніпуляція, м'яко кажучи.
Ключові слова *після приходу*.
Розумієш?
Новинський-то отримав завод ще у 2003 десь. І це саме при ньому були оті гарні фото вигляду цехів, корвету.
Ну а заклик афтора до нинішньої влади, що щось треба терміново робити))))
Так чому ж не робили ПАП і Ко.
Тим паче коли в 2014 був отой гарний стан.
Чому дивилися, як руйнується?
Хто призупинив)) фінансування будівництва?
Це капець...
Додано: Нед 18 лип, 2021 03:33
А Україні слабо гвинтокрилів підкинути і пару літаків?
The Pentagon announced July 12 that it will give the Afghan Air Force 37 UH-60 Blackhawk helicopters and three A-29 Super Tucano light attack aircraft .
Америка подарувала Афганістану 37 новеньких гелікоптерів та 3 три літаки
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