Ukrainian написав:

А Україні слабо гвинтокрилів підкинути і пару літаків?The Pentagon announced July 12 that it will give the Afghan Air Force 37 UH-60 Blackhawk helicopters and three A-29 Super Tucano light attack aircraft .Америка подарувала Афганістану 37 новеньких гелікоптерів та 3 три літаки