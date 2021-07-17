Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:А Україні слабо гвинтокрилів підкинути і пару літаків? The Pentagon announced July 12 that it will give the Afghan Air Force 37 UH-60 Blackhawk helicopters and three A-29 Super Tucano light attack aircraft .