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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7380738173827383
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:34

31 рік тому, 16 липня 1990 року, було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.

У той день було закладено основу для відновлення незалежності нашої держави.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:46

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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:36

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:А Україні слабо гвинтокрилів підкинути і пару літаків?
The Pentagon announced July 12 that it will give the Afghan Air Force 37 UH-60 Blackhawk helicopters and three A-29 Super Tucano light attack aircraft .

https://www.airforcemag.com/afghans-pro ... -aircraft/

Америка подарувала Афганістану 37 новеньких гелікоптерів та 3 три літаки

Просто їм дорожче їх вивезти, тікають все кидаючи, довоювалися клоуни. В Середній Азії нормальної бази у них так і нема.
Чекаєм на ці вертольоти у талібів.

В смислі вивезти?
Це нові машини, з 37 обіцяних на днях 7 завезли.
Ukrainian
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