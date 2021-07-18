Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:А Україні слабо гвинтокрилів підкинути і пару літаків? The Pentagon announced July 12 that it will give the Afghan Air Force 37 UH-60 Blackhawk helicopters and three A-29 Super Tucano light attack aircraft .
История, заслуживающая экранизации. Ну или просто солидных тюремных сроков.
Сначала с утра стало известно, что в ночь на воскресенье на украинско-российском участке границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Погранслужба сообщала, что трое неизвестных напали на двух пограничников, похитили у них оружие и сбежали внутрь Украины. Было возбуждено уголовное дело (до 15 лет), на место прибыл глава погранслужбы Сергей Дейнеко.
А тепеть СБУ сообщила, что это ее сотрудники напали на украинских пограничников. На время прояснения деталей инцидента они отстранены от работы, их задержали и передали органам следствия. Причина нападения - пока неизвестна. Есть версия, что речь о контрабандных схемах.
Хорошего в этой истории - только то, что СБУ сами задержали нападавших:
«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию – ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы»
НО учитывая, что до официального заявления СБУ о роли ее сотрудников в нападении уже пошли слухи, сливы и информации со ссылкой на источники - выбора-то особо и не было.
Вкладчик1234 написав:На пограничников в Сумах напали агрессоры
История, заслуживающая экранизации. Ну или просто солидных тюремных сроков.
Сначала с утра стало известно, что в ночь на воскресенье на украинско-российском участке границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Погранслужба сообщала, что трое неизвестных напали на двух пограничников, похитили у них оружие и сбежали внутрь Украины. Было возбуждено уголовное дело (до 15 лет), на место прибыл глава погранслужбы Сергей Дейнеко.
А тепеть СБУ сообщила, что это ее сотрудники напали на украинских пограничников. На время прояснения деталей инцидента они отстранены от работы, их задержали и передали органам следствия. Причина нападения - пока неизвестна. Есть версия, что речь о контрабандных схемах.
Хорошего в этой истории - только то, что СБУ сами задержали нападавших:
«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию – ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы»
НО учитывая, что до официального заявления СБУ о роли ее сотрудников в нападении уже пошли слухи, сливы и информации со ссылкой на источники - выбора-то особо и не было.
Сам думал запостить надавали по мордам погранцам, отобрали оружие. Сбушников надо наградить, погранцов посадить.