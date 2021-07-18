История, заслуживающая экранизации. Ну или просто солидных тюремных сроков.



Сначала с утра стало известно, что в ночь на воскресенье на украинско-российском участке границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Погранслужба сообщала, что трое неизвестных напали на двух пограничников, похитили у них оружие и сбежали внутрь Украины. Было возбуждено уголовное дело (до 15 лет), на место прибыл глава погранслужбы Сергей Дейнеко.



А тепеть СБУ сообщила, что это ее сотрудники напали на украинских пограничников. На время прояснения деталей инцидента они отстранены от работы, их задержали и передали органам следствия. Причина нападения - пока неизвестна. Есть версия, что речь о контрабандных схемах.



Хорошего в этой истории - только то, что СБУ сами задержали нападавших:



«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию – ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы»



НО учитывая, что до официального заявления СБУ о роли ее сотрудников в нападении уже пошли слухи, сливы и информации со ссылкой на источники - выбора-то особо и не было.

