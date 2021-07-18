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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7380738173827383
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:34

31 рік тому, 16 липня 1990 року, було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.

У той день було закладено основу для відновлення незалежності нашої держави.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:46

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:36

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:А Україні слабо гвинтокрилів підкинути і пару літаків?
The Pentagon announced July 12 that it will give the Afghan Air Force 37 UH-60 Blackhawk helicopters and three A-29 Super Tucano light attack aircraft .

https://www.airforcemag.com/afghans-pro ... -aircraft/

Америка подарувала Афганістану 37 новеньких гелікоптерів та 3 три літаки

Просто їм дорожче їх вивезти, тікають все кидаючи, довоювалися клоуни. В Середній Азії нормальної бази у них так і нема.
Чекаєм на ці вертольоти у талібів.

В смислі вивезти?
Це нові машини, з 37 обіцяних на днях 7 завезли.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:38

На пограничников в Сумах напали агрессоры

История, заслуживающая экранизации. Ну или просто солидных тюремных сроков.

Сначала с утра стало известно, что в ночь на воскресенье на украинско-российском участке границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Погранслужба сообщала, что трое неизвестных напали на двух пограничников, похитили у них оружие и сбежали внутрь Украины. Было возбуждено уголовное дело (до 15 лет), на место прибыл глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

А тепеть СБУ сообщила, что это ее сотрудники напали на украинских пограничников. На время прояснения деталей инцидента они отстранены от работы, их задержали и передали органам следствия. Причина нападения - пока неизвестна. Есть версия, что речь о контрабандных схемах.

Хорошего в этой истории - только то, что СБУ сами задержали нападавших:

«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию – ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы»

НО учитывая, что до официального заявления СБУ о роли ее сотрудников в нападении уже пошли слухи, сливы и информации со ссылкой на источники - выбора-то особо и не было.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:41

  Вкладчик1234 написав:На пограничников в Сумах напали агрессоры

История, заслуживающая экранизации. Ну или просто солидных тюремных сроков.

Сначала с утра стало известно, что в ночь на воскресенье на украинско-российском участке границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Погранслужба сообщала, что трое неизвестных напали на двух пограничников, похитили у них оружие и сбежали внутрь Украины. Было возбуждено уголовное дело (до 15 лет), на место прибыл глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

А тепеть СБУ сообщила, что это ее сотрудники напали на украинских пограничников. На время прояснения деталей инцидента они отстранены от работы, их задержали и передали органам следствия. Причина нападения - пока неизвестна. Есть версия, что речь о контрабандных схемах.

Хорошего в этой истории - только то, что СБУ сами задержали нападавших:

«СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию – ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы»

НО учитывая, что до официального заявления СБУ о роли ее сотрудников в нападении уже пошли слухи, сливы и информации со ссылкой на источники - выбора-то особо и не было.

Сам думал запостить :D
надавали по мордам погранцам, отобрали оружие. Сбушников надо наградить, погранцов посадить.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 23:02

https://ua.interfax.com.ua/news/general/756418.html
СБУ викликає міністра оборони РФ Шойгу в Маріуполь для вручення підозри в кримінальному провадженні

"Квартал -95" - крепчал!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 00:00

  Kudrjavuy написав:https://ua.interfax.com.ua/news/general/756418.html
СБУ викликає міністра оборони РФ Шойгу в Маріуполь для вручення підозри в кримінальному провадженні

"Квартал -95" - крепчал!

Клоуни смішать ЛОХторат, в цирку. :mrgreen:
Козак-характерник
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