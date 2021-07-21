Ukrainian , ну никогда такого не было и вот опять.
Вкладчик нам принес понос из сраны.юа? Та не,не может быть .
Ткните "жалоба" на его пост,пусть его за враньё банят
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 21 лип, 2021 20:37
Ukrainian , ну никогда такого не было и вот опять.
Вкладчик нам принес понос из сраны.юа? Та не,не может быть .
Ткните "жалоба" на его пост,пусть его за враньё банят
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:29
Додано: Сер 21 лип, 2021 23:00
unicdima , а фейк о месте обитания Зеленского в Конче Заспе развеян? А то я не сильно слежу за ним.
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