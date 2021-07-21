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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7383738473857386
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:37

Ukrainian , ну никогда такого не было и вот опять. :lol:
Вкладчик нам принес понос из сраны.юа? Та не,не может быть .
:lol:

Ткните "жалоба" на его пост,пусть его за враньё банят :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:29

  Hotab написав:Ukrainian , ну никогда такого не было и вот опять. :lol:
Вкладчик нам принес понос из сраны.юа? Та не,не может быть .
:lol:

Ткните "жалоба" на его пост,пусть его за враньё банят :D

Ваша порохата шобла цілий день з цим фейком по форумам бігала.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:00

unicdima , а фейк о месте обитания Зеленского в Конче Заспе развеян? А то я не сильно слежу за ним.
Hotab
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  #<1 ... 7383738473857386
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