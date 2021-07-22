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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:24
Сейчас повалила "конец нищеты". Кака "співпраці з владою..." - они и есть влада, перед носом которой ликвидируют Украину - лиш бы накрасть, что будет завтра уже не их горе.
И стоит за этим зелёная чума. Вернее берёт на себя ответственность - отсюда грабь награбленное форсируется по полной!
- А с клоунов - взятки гладки.
Чаще бы показывали Милованова, для понимания всей трагедии Украины.
С другой стороны война не закончилась - и Зе наше гавнокомандующее.
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