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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7384738573867387
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:54

detroytred Такі відео дивитись ..... Ні, в мене часу стільки немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:24

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Аваков мер Харкова - це супер.
Я обома руками за.

Та отож.

Я от послухав ПАПа:
https://m.youtube.com/watch?v=iK5F0-bZG2s
Він вже наголошує на співпраці з владою...
І навіть готов вірити, що ЗЕ дійсно хоче в Європу. (Отаке заявити зі сцени з'їзду своїм прихильникам і патріотам).
Тобто бачить, що оці, хто за спиною ЗЕ,-- це всерйоз і надовго.

А як раніше співав про ахента кремля))), злиття рашці й т.д.

:mrgreen:
Сейчас повалила "конец нищеты". Кака "співпраці з владою..." - они и есть влада, перед носом которой ликвидируют Украину - лиш бы накрасть, что будет завтра уже не их горе.
И стоит за этим зелёная чума. Вернее берёт на себя ответственность - отсюда грабь награбленное форсируется по полной!
- А с клоунов - взятки гладки.
Чаще бы показывали Милованова, для понимания всей трагедии Украины.

С другой стороны война не закончилась - и Зе наше гавнокомандующее.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7384738573867387
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