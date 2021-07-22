Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Майя Санду ще перед виїздом до Батумі пообіцяла влаштувати холодний душ Зеленському за викрадення людини з Молдови та політичну підставу проти неї й на користь рашистського Додона. https://patrioty.org.ua/blogs/maiia-san ... 84286.html І зробила. Більш демонстративної й показної «жіночої» помсти й уявити неможливо. Зайшла, коли компанія Зеленського вже повсідалася, швидко оминула їх, демонструючи, що не бажає рукопотискань та інших демонстрацій дружби й приязні, пройшла до крісла напроти. Дорогою кинула портфель своїй помічниці, супроводжуючих залишила при вході. Ще стоячи, кинула Зеленському жорстко: «Де Чаус?» Проігнорувала Єрмака, який щось спробував відповісти. Звернулася до Кулеби з питанням: «Ти міністр, чи ти ганчірка?» А далі відчеканила барабанним дробом усі претензії до Зеленського за підтримку рашистських військ в окупованому Придністров’ї, за енергопостачання проросійського анклаву про Єрмака та Красносєльського (президент так званої ПМР), про втручання наших спецслужб у вибори в Молдові на користь Додона, про підставу й усі втечі Зеленського від відповідей, про саме терористичне викрадення Чауса з Кишинева, врешті-решт. Наприкінці додала: «Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон»…. «Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але з вами мати справу не бажаю. Всі питання — офіційно, під документи й протокол. І так будет до вирішення всіх питань». Цю інформацію розповсюдили члени молдовської делегації, які стояли увесь час при вході, очікуючи, коли їхня президентка завершить, встане і вийде. Ага, говорила вона ще й демонстративно, не знімаючи маску. Ще хвилин 10 щось пробував бекати Зеленський та його свита. Кажуть, що виглядало все це ганебно й невнятно. Потім Майя встала й, не прощаючись, пішла… Отака історія, отака ганьба. І як же я ненавиджу все оте бидло, яке нас до цього довело… Зовсім наостанок, у ЄС і НАТО шукають механізми відокремити Грузію й Молдову в євроінтеграційному та євроатлантичному форматі від України. Раніше це було абсолютно неможливо. Після Ювілейного саміту стало реалістичним, а зараз нас із такою владою вже остаточно готові списати, як непридатних для цивілізаційного розвитку. А хіба не так при незмінній соціології та підтримці зеленого бидла насєлєнієм, яку на Заході уважно моніторять?".
А докази цій маячні якісь будуть? І тим більше не зрозуміло чого це Санду так хвилює суддя Чаус? Чаус ніякого відношення до Молдови не має, тому не зрозуміла така величезна образа Санду на Зеленського.
Заместитель главного редактора «ворожого сайту» Максим Минин подробно рассказывает, что известно о новом главе СВР Литвиненко и о том, почему он сменил Кондратюка.
Что касается Литвиненко, то любопытно прочитать его статьи десятилетней давности.
Некоторые моменты не потеряли актуальности. Например, вот эти:
"Кремль убедительно доказал ограниченность потенциала и воли стран ЕС и США к вмешательству на примере того же августовского вооруженного конфликта с Тбилиси".
"Нежелание украинской стороны работать с Россией, недостаточная эффективность и целеустремленность государственной политики, а порой и откровенный непрофессионализм, детская эмоциональность, какими бы глубоко патриотическими лозунгами их прикрывали, играют на усиление позиций российской "партии войны".