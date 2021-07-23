Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Майя Санду ще перед виїздом до Батумі пообіцяла влаштувати холодний душ Зеленському за викрадення людини з Молдови та політичну підставу проти неї й на користь рашистського Додона. https://patrioty.org.ua/blogs/maiia-san ... 84286.html І зробила. Більш демонстративної й показної «жіночої» помсти й уявити неможливо. Зайшла, коли компанія Зеленського вже повсідалася, швидко оминула їх, демонструючи, що не бажає рукопотискань та інших демонстрацій дружби й приязні, пройшла до крісла напроти. Дорогою кинула портфель своїй помічниці, супроводжуючих залишила при вході. Ще стоячи, кинула Зеленському жорстко: «Де Чаус?» Проігнорувала Єрмака, який щось спробував відповісти. Звернулася до Кулеби з питанням: «Ти міністр, чи ти ганчірка?» А далі відчеканила барабанним дробом усі претензії до Зеленського за підтримку рашистських військ в окупованому Придністров’ї, за енергопостачання проросійського анклаву про Єрмака та Красносєльського (президент так званої ПМР), про втручання наших спецслужб у вибори в Молдові на користь Додона, про підставу й усі втечі Зеленського від відповідей, про саме терористичне викрадення Чауса з Кишинева, врешті-решт. Наприкінці додала: «Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон»…. «Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але з вами мати справу не бажаю. Всі питання — офіційно, під документи й протокол. І так будет до вирішення всіх питань». Цю інформацію розповсюдили члени молдовської делегації, які стояли увесь час при вході, очікуючи, коли їхня президентка завершить, встане і вийде. Ага, говорила вона ще й демонстративно, не знімаючи маску. Ще хвилин 10 щось пробував бекати Зеленський та його свита. Кажуть, що виглядало все це ганебно й невнятно. Потім Майя встала й, не прощаючись, пішла… Отака історія, отака ганьба. І як же я ненавиджу все оте бидло, яке нас до цього довело… Зовсім наостанок, у ЄС і НАТО шукають механізми відокремити Грузію й Молдову в євроінтеграційному та євроатлантичному форматі від України. Раніше це було абсолютно неможливо. Після Ювілейного саміту стало реалістичним, а зараз нас із такою владою вже остаточно готові списати, як непридатних для цивілізаційного розвитку. А хіба не так при незмінній соціології та підтримці зеленого бидла насєлєнієм, яку на Заході уважно моніторять?".
А докази цій маячні якісь будуть? І тим більше не зрозуміло чого це Санду так хвилює суддя Чаус? Чаус ніякого відношення до Молдови не має, тому не зрозуміла така величезна образа Санду на Зеленського.
Заместитель главного редактора «ворожого сайту» Максим Минин подробно рассказывает, что известно о новом главе СВР Литвиненко и о том, почему он сменил Кондратюка.
Что касается Литвиненко, то любопытно прочитать его статьи десятилетней давности.
Некоторые моменты не потеряли актуальности. Например, вот эти:
"Кремль убедительно доказал ограниченность потенциала и воли стран ЕС и США к вмешательству на примере того же августовского вооруженного конфликта с Тбилиси".
"Нежелание украинской стороны работать с Россией, недостаточная эффективность и целеустремленность государственной политики, а порой и откровенный непрофессионализм, детская эмоциональность, какими бы глубоко патриотическими лозунгами их прикрывали, играют на усиление позиций российской "партии войны".
Американский лидер подчеркнул, что администрация США запросила Конгресс о выделении 3,3 миллиардов долларов для силовых структур Афганистана. Миллиард долларов должен пойти на финансирование афганских ВВС, в том числе поставки самолетов, еще миллиард долларов предназначен для закупки топлива, боеприпасов и запчастей для вооруженных сил; и 700 миллионов долларов - на выплату денежного довольствия афганским военнослужащим.
Сполучені штати Америки залишаються найбільшим партнером України в наданні військово-технічної допомоги. З 2014 року уряд США виділяє для потреб Збройних Сил України матеріальні засоби, озброєння та військову техніку. Загальна сума переданої допомоги Україні становить близько 543 млн доларів. У Пентагоні нагадали, що США з 2014 року надали Україні вже 2 млрд доларів безпекової допомоги та продовжать допомагати прагненню становлення безпечної євроатлантичної України.
Да, различные "гонорары" (в искусстве, спорте, певцам, актерам и т.д. - это старая тема отмывать и хранить общаки. Лепс, Кобзон, Кличко, Бубка - тысячи их!)
Сын президента США Джо Байдена Хантер нашёл новый способ для отмыва коррупционных денег. Теперь же Хантер Байден решил стать художником и даже собирается участвовать в мероприятиях галереи Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Разумеется поднялся скандал с обвинениями в коррупции аналогичными тем, что уже выдвигались против Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании его отца 2020 года.
Белый дом пытается доказать общественности, что якобы Хантер не будет обсуждать продажи произведений искусства, это будут делать представители галереи. Однако все мы понимаем, что он будет осведомлён о том, кто и за сколько купил его картину. Продажа картин это многомиллионный бизнес, тут американскому честному слову сложно поверить.
Вместе с тем, зная, что семейство Байденов в своё время хорошо обогатились за счёт Украины через нефтегазовую компанию Burisma, то мы видим, что и здесь они не упустят возможность нажиться.
Через продажу современных картин происходит легализация краденных средств, а именно отмыв денег. Самая простая схема, это создать две офшорные фирмы и пустить их на аукцион. Одну под видом продавца, а другую под видом покупателя. Это только одна из сотен схем, самая простейшая. При реальном планировании цепочка запутывается до такой степени, что становится невозможно определить реальных хозяина и покупателя предмета искусства.
Ukrainian написав: По перше іноземцям ніхто не продає А по друге ніхто не силує свою землю продавати. Проблеми не бачу зовсім. Хочеш продавай хочеш не продавай. Руки нікому не викручують
да-да. налоги на земельку повысят, зажмут гайки со всех сторон, пришлют "вежливых людей", которые "вам расскажут преимущества продажи", сделают из жизни адище, что вы не хотели-не хотели, - сами прибежите и продадите дешевле чем изначально предлагали по-хорошему. Рынок все порешает.
Иностранцам никто не продаст. https://www.youtube.com/watch?v=2QdS0o0hmTY&t=3h26m40s 3:26:40 и это самая простейшая схема, до которой может додуматься даже самый отбитый иностранец. А еще в законе есть куча лазеек, благодаря которым невозможное возможно. Достаточно даже просто узаконить двойное гражданство и облегчить выдачу иностранцам украинских паспортов. И вопрос даже не сколько в иностранцах, которые действительно хотят работать и точно выращивали нормальные культуры - то ок-полбеды, но хз что они будут там выращивать, какие-нибудь технические культуры, никто проверять и контролировать это не будет.