Сын президента США Джо Байдена Хантер нашёл новый способ для отмыва коррупционных денег. Теперь же Хантер Байден решил стать художником и даже собирается участвовать в мероприятиях галереи Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.



Разумеется поднялся скандал с обвинениями в коррупции аналогичными тем, что уже выдвигались против Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании его отца 2020 года.



Белый дом пытается доказать общественности, что якобы Хантер не будет обсуждать продажи произведений искусства, это будут делать представители галереи. Однако все мы понимаем, что он будет осведомлён о том, кто и за сколько купил его картину. Продажа картин это многомиллионный бизнес, тут американскому честному слову сложно поверить.



Вместе с тем, зная, что семейство Байденов в своё время хорошо обогатились за счёт Украины через нефтегазовую компанию Burisma, то мы видим, что и здесь они не упустят возможность нажиться.



Через продажу современных картин происходит легализация краденных средств, а именно отмыв денег. Самая простая схема, это создать две офшорные фирмы и пустить их на аукцион. Одну под видом продавца, а другую под видом покупателя. Это только одна из сотен схем, самая простейшая. При реальном планировании цепочка запутывается до такой степени, что становится невозможно определить реальных хозяина и покупателя предмета искусства.