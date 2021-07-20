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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7385738673877388
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

  andrijk777 написав:А докази цій маячні якісь будуть?
І тим більше не зрозуміло чого це Санду так хвилює суддя Чаус? Чаус ніякого відношення до Молдови не має, тому не зрозуміла така величезна образа Санду на Зеленського.

2021-07-20
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07 ... st_20.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:31

Верещук, ссылаясь на информацию украинского альянса в Швеции, рассказал, что в шведском парламенте «сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной».

Московія дала добро :lol:

Право України на вступ до НАТО або Європейського союзу є її суверенним правом

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.

"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він.
За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".
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