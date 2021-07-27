Верещук, ссылаясь на информацию украинского альянса в Швеции, рассказал, что в шведском парламенте «сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной».
Московія дала добро
Право України на вступ до НАТО або Європейського союзу є її суверенним правом
Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.
"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він.
За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".